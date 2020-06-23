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隔壁男乘客「狂用手肘碰她身體」！　被抓包反嗆：怕擠去坐商務艙啊

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▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲持論何種原因都不該超過自己的位子，影響到其他乘客。非當事人。（示意圖／記者張一中攝）

記者黃可昀／綜合報導

不斷被旁邊男子用手肘觸碰，無論對方有意還是無意，只要感到不舒服就有可能涉及性騷擾。一名女網友表示，剛才搭車的時候隔壁坐了一名男子，「一直用手肘超過兩個椅子之間的把手，去碰觸到我的身體…」向對方反應竟還被回嗆，「怕被擠妳有錢就去坐商務艙啊！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，雖然該名男子並非用手觸摸，也很有可能只是不小心碰到她，但頻率過多次，讓她不免覺得怪怪的，於是請對方「手肘不要超過把手」，結果對方不僅沒收斂，反而怪她應該花錢坐商務艙，空間夠大就不用怕被別人擠。

請繼續往下閱讀...

▲▼1/11投票日，高鐵南港站10日現返鄉潮。（圖／記者黃翊婷攝）

▲搭車若遇到性騷擾事件可通報車上人員。（示意圖／記者黃翊婷攝）

當下她看溝通無效，於是自己站起來走到走廊，這時服務人員經過察覺異狀，於是主動上前了解狀況，隨後便幫原PO換到別的位置，「不然我真的寧可在走廊罰站，也不敢坐回去了」，即便對方真的只是無心觸碰，「但連續多次我真的覺得超級噁心，超級不舒服！」

網友回應，無論男子是不是刻意碰到她，只要讓他人感到不適就有可能構成性騷擾，而且正常人被糾正後應該會馬上道歉並改善，回嗆的反應簡直是惱羞，「真的很不舒服！如果是不小心的，提醒後就會改善，這態度感覺就是惱羞成怒」、「你主觀的不舒服就已經是性騷擾了，直接報警吧」、「就算不是刻意騷擾也很沒禮貌，自己私人空間不夠就可以隨意擠到別人的空間？」

也有人提供幾項自保方法，原PO當下可以用包包擋回去，或是主動通報站務人員，大聲遏止也可以吸引其他乘客注意，讓有心人士不敢再得寸進尺，「拿背包擋住他的手用力擠回去」、「我也會故意講很大聲讓別人聽到」、「下次有這個狀況都可以跟車上人員反應」。

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