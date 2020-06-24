月薪33K起跳！高鐵招募80名「維修資訊人才」　新鮮人也能應徵

▲高鐵招募80名維修資訊人員。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台和緩，我國觀光、運輸業等逐步恢復過去的營運狀態。高鐵公司今日宣佈，即起將招募80名維修及資訊人才，歡迎具有系統開發以及車輛維修、號誌、通訊、電力、機電等各種維修技師經驗的從業人員，或相關科系畢業的社會新鮮人應徵。其中維修技術人員不要求經歷，學歷需專科以上，月薪為33K到36.5K。

高鐵公司表示，將積極落實員工照顧，福利包括在各辦公區域提供團膳及夜間執勤人員的早餐、宵夜；提供免費制服及定期清洗服務；為出差同仁安排舒適、整潔的公務宿舍；提供免費的員工通勤搭乘及半價乘車兌換券；此外，更定期為同仁安排健康檢查，公司內並有員工自發創設的多元社團活動，並提供健身房等運動休閒設施等，讓同仁在工作之餘能夠同時兼顧身心健康。

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▲高鐵表示，將積極落實員工照顧。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，為確保高速鐵路系統的運作效率與安全。以這次招募主力-維修人員為例，新進維修人員正式上線前必須接受三到六個月的完整培訓後才能正式上線執勤。

另外設有全國首見的軌道、電力、號誌、電車線等各種系統訓練教室，幫助同仁在100%仿照高鐵正線設備的環境下，安全、有效、確實的完成各項專業訓練。此外，更透過定期復訓及內部網路平台、影音多媒體教育資源，幫助同仁持續學習，與高鐵一起進步、成長。

高鐵公司表示，加入高鐵大家庭除可享有符合市場水準之薪資待遇外，更會依照職務性質提供：出勤、租屋、差勤、團膳等各種津貼補助；同時，高鐵公司也會持續視營運狀況，評估辦理員工年度調薪、提升各項補助津貼、績效及年終獎金等。本次招募人員的薪資最高月薪為36,500元，另有年終獎金、績效獎金以及其他津貼。