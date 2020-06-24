手機藏片…正宮好奇一點！見老公成男主氣瘋　小三喊「忘記是誰」：我男友太多

▲陳男搞外遇，用手機拍下性愛過程被抓包，但最後因通姦除罪化判免訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台東報導

陳姓男子與沈姓女子發生婚外情，陳男還用手機拍下2人的性愛過程，被妻子發現後，2人挨告妨害家庭，而一審被判刑3個月。2人事後不服提出上訴，陳男辯稱自己並非影片中男主角，沈女也表示該男並非陳男，還說，「我交過這麼多男友，不記得是哪一個了」，不過此案最後因碰上通姦除罪化，二審撤銷原判，改判免訴。

判決指出，沈女2015年1月底向銀行辦理貸款，而陳男擔任其保證人，2人在銀行對保時，沈女就知道陳男已婚，但2人卻仍發生婚外情，必在2016年10月4日凌晨在陳男住處發生關係。過程中，陳男還用手機紀錄2人性交的過程，直到1年半後，陳男妻子發現丈夫瘦機內的影片，才發現2人姦情，氣得對2人提告妨害家庭。

法院審理時，陳男坦承影片拍攝地點是他家沒錯，但否認自己就是片中男主角，並稱應是朋友趁他不在時，在他家與沈女發生關係，自己不清楚影片怎麼來的。而沈女也稱片中男子並非陳男，但不願說出對方是誰，只願說出對方是前男友，誇張的是，沈女一度還稱對方是自己一任已過世的前男友，最後還說出，「我交了這麼多男朋友，怎麼記得是誰」等，讓法官相當傻眼。

不過，法官事後調查，確實有沈女所說已過世的男子，但2人在影片發生的時間前後，並沒有通話紀錄，顯見2人已無聯繫，沈女所訴不合常理。法官最後依據多項證據認定2人姦情，並判刑3個月。但2人不服提出上訴，而在二審審理期間，碰上通姦除罪化，二審法官因此撤銷原判，改判免訴，2人因此逃過一劫，成了通姦除罪化的受益者。

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