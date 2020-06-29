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ibon「5步驟」預購振興三倍券！超商加碼送購物金、大拿鐵第2杯半價

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▲▼7-ELEVEN提供ibon預購振興三被券步驟。（圖／7-ELEVEN提供）

▲7-ELEVEN自7月1日起，開放5,755台ibon機台預購「振興三倍券」。（圖／7-ELEVEN提供）

記者林育綾／台北報導

全台四大超商及量販業者美廉社、全聯超市加入成為兌領「振興三倍券」實體券門市，自7月1日起開放預購，今（29）日7-ELEVEN 也發布使用 ibon 機台「5步驟」預購領取三倍券流程，同時加碼推出4種好康，包括最高可獲150元購物金、星巴克好友分享券、大杯拿鐵第2杯半價等優惠。

▲▼7-ELEVEN提供ibon預購振興三被券步驟。（圖／7-ELEVEN提供）

▲到7-ELEVEN預購振興三倍券享4大好康，預購成功最高現賺150元購物金。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN超商自7月1日起開放5,755台 ibon 機台，提供振興三倍券預購服務，只要「5步驟」即可預購完成，民眾先到ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插入健保卡、輸入手機號碼、確認資料後，持ibon小白單到櫃台結帳，使用現金、信用卡、電子票證、電子支付預付1千元，7月15日起即可回原店領取。

▲▼7-ELEVEN提供ibon預購振興三被券步驟。（圖／7-ELEVEN提供）

▲7-ELEVEN預購振興三倍券加碼4大好康，還送「振興加值券」。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN同時表示，為了響應振興三倍券，加碼送「振興加值券」，每家門市限量100張，送完為止，集結並整合了統一集團資源，如康是美200元現金折價券、統一時代百貨500元振興放大券、BEING fit、BEING sport 教練課程三倍券等優惠方案。

▲▼7-ELEVEN提供ibon預購振興三被券步驟。（圖／7-ELEVEN提供）

▲7-ELEVEN提供ibon預購振興三倍券「5步驟」。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN振興三倍券預購、領取流程：

1. 預購辦法
預購時間：2020年7月1日至7月7日止，期間每日早上9點至晚上10點

到店預購流程：
步驟一：到ibon機台點選【振興三倍券專區】
步驟二：點選預購
步驟三：插健保卡
步驟四：輸入手機號碼並確認取貨門市
步驟五：持ibon輸出小白單至櫃台預付完成預購流程

2. 領取辦法
領取時間： 2020年7月15日至7月31日止，期間每日早上9點至晚上10點

到店領取流程：
步驟一：到ibon機台點選【振興三倍券專區】
步驟二：點選領取
步驟三：插健保卡或輸入身分證字號與領取號碼
步驟四：確認資料
步驟五：持ibon輸出小白單至櫃台領取振興三倍券

▲全家超商店員分享三倍券預購流程。（圖／網友授權提供）

另外也有一名超商店員在Dcard以「全家振興三倍券 機台預購步驟」發文，曝光在全家預購三倍券的相關流程，且強調一定要帶健保卡及1000元現金，7月1日起至7月7日每日9時至22時開放預購，只要點選famiport上的「振興三倍券」選項，閱讀注意事項後進行確認再插入健保卡，身分證字號無誤後接著輸入手機號碼，最後確認訂購明細就可領取預購小白單，再去櫃檯結帳繳交1000元現金即可完成。

完成預購動作後將會收到手機簡訊通知，內容會有一組序號，可在7月15日至7月31日於指定超商門市領取，且再次提醒須帶著健保卡、身分證才能成功領到500元4張、200元5張的實體三倍券。該店員不忘再三強調三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」、使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」，民眾可要先做好筆記。

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