美國疫情失控！　歐盟設邊境解封標準擬「禁美國人入境」

▲川普政府至今無法控制住疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐盟各國因歐洲疫情緩和而逐步解除封鎖，但有鑑於全球疫情仍嚴重，成員國正討論是否維持對部分國家封鎖邊境，包括確診人數破223萬的美國。參與討論的歐盟官員向CNN透露，還未看到確切提及任何特定國家的名單。

CNN報導，由於疫情在世界各國爆發程度不一，歐盟正和各成員國討論，究竟哪些國家來的旅客能被視為安全的，哪些國家則因為仍無法控制並降低疫情威脅，而必須暫時列位拒絕入境戶，討論結果將從7月1日生效。

歐盟外交官員表示，布魯塞爾（Brussels，歐盟總部）的決定關鍵端看各國的疫情活躍程度是否觸及歐盟設立的標準，再尋求共同暫停嚴重國家的旅客入境，主要基準是過去14天內，一國平均每10萬人中的確診數高低而定；然而這項針對判斷標準的討論結果不具約束力，最終決定仍由各國家自行研判是否准許入境。

當被問到美國是否會出現在禁止進入的名單中，一名歐盟外交官員表示，部分成員國對此甚至完全沉默，因為他們都怕第二波疫情來襲。另外2名官員則指出，其中一個討論選項，便是針對美國地區的情況研判是否禁止入歐，因為儘管美國疫情嚴重，但主要集中在紐約、加州等地，所以可能不是針對美國全國，而是針對各州。

對於歐盟可能的決定，白宮並沒有太大的興趣做出回應。歐盟官員表示，美國的判斷標準比歐盟的嚴格多了，且美國至今也未開放歐盟人民進入美國，「所以很難想像他們會對這件事大作文章，而他們也還沒這麼做。」