南韓大邱市淪為疫情重災區　怒向「新天地教會」求償1000億韓元

▲ 南韓大邱新天地教會。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓的大邱市在疫情期間淪為重災區，新天地教會是關鍵因素之一，從境內1月20日發現首例確診至2月底這段期間，有超過7成的病患直接、間接與該教會有關係。疫情至今已趨緩，大邱市政府23日宣布，將對新天地教會提出訴訟，求償1000億韓元（約台幣24.4億元）。

根據《環球網》報導，截至6月23日零時，大邱市累計有6901例新冠肺炎確診病例，超過全國總病例的一半。大邱市政府表示，在2月18日發現大邱第一位確診者與新天地教會有關後，就要求教會提供成員名單，並主動進行防疫、隔離措施，不過該教會卻不願意配合執行，更數次舉辦宗教活動，導致發生大規模群聚感染的現象。

▲ 新天地教主李萬熙。（圖／路透）

大邱市政府表示，新天地教會沒有依照政府的要求，又涉違反建築條例，讓信徒在非登記為宗教場所的建築內祈禱或讀聖經，助長疫情的傳散，為此將向新天地教會及其創始人李萬熙求償1000億韓元，相當於大邱市在疫情期間1460億韓元（約台幣35.7億）抗疫開支逾三分之二，未來在獲得更多經濟損害的證據之後，不排除進一步求償。韓國法院此前也已經扣押新天地教會大邱教堂和李萬熙部分個人財產。

李萬熙曾在大邱首例確診出現後，傳訊給信徒表示，「我知道此次疫情是因魔鬼發現新天地快速成長，為了阻擋我們才這麼做。戰勝這一切的考驗與迷惑吧！我們不變的信念與真理來自上帝，不論死活都和先知及使徒們一樣屬於上帝。」

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