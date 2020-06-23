夜間改裝車惱人　台南警環監聯合稽查大執法

▲台南市警一分局邀集交警大隊、環保局、台南監理站等單位，晚上執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締改善噪音車輛擾民情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市平實公園為東區民眾運動休憩的好去處，常有大批民眾從事跑步、騎腳踏車等休閒活動，鑑於夜間偶有改裝車聚，不僅噪音擾鄰，更可能影響周邊道路交通安全，一分局邀集交警大隊、環保局、台南監理站等單位，23日晚上6時至10時，執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，以改善噪音車輛擾民情形。

警方指出，利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人之車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測，依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

另外，若有改裝車燈、設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

這次聯合稽查勤務共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛43件、召回檢驗23件，環保局現場檢測噪音超標，依噪音管制法第11、26條裁罰2件，限期實施複檢，第一分局亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，總計4月1日迄今，通報環保局召回98部車輛實施噪音檢測及通報各區監理站有關車輛改裝31件，有效遏止改裝車輛。

市警一分局分局長鄭榮崑特別呼籲，汽機車改裝排氣管所引起的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險，籲請車主切勿任意改裝車輛排氣管，以維護生活環境安寧，共同營造安居健康城市。

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