桃警取締飆車及改裝車噪音　交通錐+連桿「區塊型路障」效果好

▲警方針對改裝車排氣管噪音擾寧執行取締。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

改裝車排氣管噪音擾寧向來為市民所厭惡，桃園市政府警察局蘆竹分局考量改裝車攔檢不易，強力追逐又易生事故，甚至造成第三人危害，因此創新取締策略，設計以路障干擾的方式，利用交通錐、連桿及警示燈等實體器材，在多車道路段設置成區塊型防飆路障做實體干擾，不但防止改裝車於深夜時段在大馬路上聚集競速，更因形成隘口有利員警執行口袋取締戰術。

▲並針對噪音超標者取締告發，環保局也當場祭出罰單重罰。（圖／蘆竹警分局提供）

桃園市政府警察局實施交通大執法，蘆竹分局在6月1日至9日期間，也取締了各類重大違規案件共計1417件，其中以闖紅燈337件為最，其他諸如酒後駕車、嚴重超速等，取締件數合計也超過上百件。而嚴重影響交通安全的併排停車以及其他類型的違規停車，合計也告發了431件。

▲▼警方以路障干擾的方式，利用交通錐、連桿及警示燈等實體器材，在多車道路段設置成區塊型"防飆"路障做實體干擾。（圖／蘆竹警分局提供）

12日晚蘆竹分局配合桃園市政府環保局在蘆竹市區道路執行聯合稽查勤務，定點攔查改裝車輛，並針對噪音超標者，取締告發，其中有2輛小客車以及4輛機車噪音超標，嚴重擾寧，環保局也當場祭出罰單重罰，同時通知車主限期改善，直至噪音複檢合格才能過關。

針對改裝車深夜擾寧一事，蘆竹分局近期也實施了新策略，除了與環保局合作執行噪音檢測聯合稽查取締勤務外，近來又加入了新創的預防性路障干擾設施，以交通錐、連桿及警示燈等實體器材，在多車道路段設置成區塊型"防飆"路障，以實體干擾，防止改裝車於深夜時段在大馬路上聚集競速，或形成隘口讓員警執行口袋取締戰術順利取締。

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