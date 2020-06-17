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副駕只有我能坐！最狂女友「直接拆走椅子」友看傻　結局曝光...網全佩服

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▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲不少女生堅持副駕駛座只有自己能坐。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

無論是男友機車後座或是汽車副駕駛座，都是不少女生心中不可被他人侵犯的領域。一名網友稱，好友的女友為了不讓其他女人坐男友的副駕駛座，索性直接把整個座椅拆掉，自己要坐的時候再裝上去。超狂行徑一出，網友們都直呼太不可思議，「這樣好累」、「改開公車好了」。

「只要她不在，副駕永遠是沒有椅子的。」一名網友在臉書「戀愛公社」中分享朋友夫妻的趣事，他表示朋友還未婚時，女友因為會介意其他女性坐在副駕駛座，所以只要自己不在時，就會直接把座椅拆走，誰都不能坐。

請繼續往下閱讀...

原PO補充，朋友女友平時在汽車精品店工作，加上他們開的是裝賽車椅的改裝車，因此拆座椅不算是難事。雖然大家都覺得這舉動很奇葩，但朋友似乎都能欣然接受，且兩人最後還結婚攜手共度一生，「他們後來結婚生小孩就開休旅車了，沒再拆椅子了！」

▲▼網友分享朋友夫妻趣事 。（圖／翻攝自戀愛公社）

▲網友原文。（圖／翻攝自戀愛公社）

誇張趣事一出，網友笑說「他老公改去開公車好了」、「能做到這樣是我也認了」、「好狂喔」、「這個厲害」、「要超越他，只能拆方向盤了」、「除了佩服不知道該說什麼了」。

不過也有很多女網友表示不會在意這種小細節，「我是無所謂啦」、「這樣好累」、「以前會介意，後來放棄了，以後副駕可能就是女兒坐走了」、「不就是一個椅子而已嗎」。

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