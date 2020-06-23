北京直擊／好驚！人山人海一起衝夜場 醫護員「日夜插喉」檢疫

記者任以芳／北京報導

嚴防疫情擴散，北京使出檢疫「大絕招」，新增夜間核酸檢測。《ETtoday新聞雲》記者直擊西城區某處檢疫點的周邊，晚上八點半多現場人山人海，不少民眾下班趕來檢疫，到處人擠人很難保持社交距離。民眾向記者表示，「自己住社區沒有確診病例，檢疫也是採取自願模式，全部免費。」一到現場看到人太多，有點後悔擔心被感染。

▲北京新增夜間核酸檢測。（圖／北京市民提供）



北京12日爆發疫情後，十天多下來已經檢疫超過兩百多萬人。根據北京市民鄭先生提供影片，晚上也開闢夜間檢疫，許多社區居民都來排隊。 目前，北京增加一百多個檢疫點，除了篩檢特定人群也受理一般民眾。核酸檢測工作從早上八點到下午六點，一天開放九小時。但是，檢疫市民實在太多，經常到了下午核酸檢測試劑提早用完，影響篩檢進度。

▲北京西城區檢疫點周邊，排隊等待人潮擁擠。（圖／記者任以芳攝）

北京市政府緊急追加訂單，目前核酸檢測試劑供應充足，上週開始檢疫時間拉長到夜間模式。《ETtoday新聞雲》記者直擊西城區晚間檢疫點，不少人趕來排隊，都是社區居民和上班族。醫護員工作時間從早上八點到晚上十點多，一天工作14到15小時，有輪班制度。

▲北京擴大核酸檢測，從早上八點到晚上十點。（圖／北京市民提供）

一名老北京市民鄭先生告訴記者，「社區管委會通知我做核酸檢測，採取自願模式，不想做也可以，180元人民幣的檢疫費用政府負擔。」來到現場後，發現人山人海有點後悔，雖然在戶外還是擔心人擠人會不會被感染。另一名上班族劉先生說，「入夏北京白天十分炎熱，加上上班無法請假，開闢夜晚核酸檢測十分便民。」

▲北京醫務人員、防疫一線人員也得做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

北京市今（22日）最新消息，核酸檢測機構擴增到128所，可以採取預約模式分流人潮。每天最大檢測能力到達23萬份以上，如採用5：1混檢，每日可檢測近100萬人。另外，北京市政府最新宣布，中高風險街道、醫務人員、防疫一線人員和交通、商超、銀行等服務領域人員必須列入全面檢測。另外，低風險地區民眾視情況通知，採取自願模式免費檢疫。