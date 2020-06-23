民眾黨推吳益政出馬參戰　高雄市長補選藍綠白爭鋒

▲高雄市議員吳益政將參戰高雄市長補選。（圖／記者洪正達攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選的選手底定！趕在登記參截止前一天，台灣民眾黨晚間定調由親民黨籍的高雄市議員吳益政參選。隨著民眾黨確定後，高雄市補選將呈現三強鼎立局面，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁以及民眾黨吳益政，三人將爭取市長寶座。

據了解，今天上午傳出國民黨將推派連任三屆市議員的李眉蓁出馬參選後，「藍白合」宣告破局，同樣出身藍營背景的吳益政在中午特地北上台北市政府與民眾黨主席、台北市長柯文哲會面，但行程保密到家，不少市府幕僚接獲記者詢問都一頭霧水。

據傳，吳益政中午北上面告柯文哲、表達將代表民眾黨參選的意願後，已低調託友人領表，預計24日上午9點赴選委會登記，代表民眾黨加入補選一役。

民眾黨23日晚間透過新聞稿證實，6日罷免案通過後，台灣民眾黨曾於聲明提及「民眾黨有責任提供藍綠之外的新論述，讓共融社會、國家治理的理念可以在高雄實踐」，經過數日尋覓各界優秀人才後，台灣民眾黨23日經中央委員會決議，正式徵召吳益政參選本次高雄市長補選，提供高雄市民藍綠之外「更好的選擇」。

吳益政深耕高雄，已連任五屆市議員，並多次獲得公民團體評鑑為「整體問政品質最佳」及「問政最認真」議員，對於高雄在地議題深入研究，符合本黨設定「在地、優秀」候選人形象，同時，也是最能夠實踐「共融社會，國家治理」理念的候選人，因此在吳議員表達參選意願後，本黨即積極接洽，最後在認同柯文哲主席理念下，願意加入台灣民眾黨，並代表民眾黨參與高雄市長補選一役，為民眾黨深耕高雄基層跨出第一步。

柯文哲主席曾表示，「永遠要在二元對立的選項中，尋找第三種選擇的可能性」，高雄市在國民黨、民進黨輪流執政數十載的情況下，仍然有太多結構性問題欠缺解決。

民眾黨相信，吳益政在高雄市的問政表現，絕對有能力針對這些長年累積的弊病，向高雄市民提出專業政策，此外，吳議員長年關心高雄環境、空氣污染議題，協助尋找環境、產業、經濟、地方財政等相關解決方案，因此，我們要鄭重向高雄市民推薦吳益政，期盼這次補選，可以讓第三勢力向南挺進，高雄，需要第三個選項，才能真正改變現況！