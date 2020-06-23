獨／吳益政入民眾黨參戰補選　競選主打「環保、好經濟」

▲親民黨籍議員吳益政將批民眾黨戰袍參站高雄市長補選。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

趕在登記參截止前一天，台灣民眾黨晚間定調由親民黨籍的高雄市議員吳益政參選。在定調將參選後，民眾黨與吳益政團隊也火速展開準備工作，據了解，初步定調將主打「環保、好經濟」，秉持環保理念改善高雄環境，深化永續發展理念，藉此帶動經濟發展，要證明「環保」、「經濟發展」是能共存的。

前高雄市長韓國瑜罷免案6月6日過關後，中選會隨即排定在8月15日舉辦補選，6月24日為登記截止日。隨著民眾黨確定後，高雄市補選將呈現三強鼎立局面，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁以及民眾黨吳益政，三人將爭取市長寶座。

由於吳益政還有親民黨籍，民眾黨人士透露，下午已先行幫吳益政入黨；此外，也有透過管道跟親民黨主席報告。

據了解，吳益政參選一事在傍晚才確定，雙方團隊盤點了高雄目前的問題，初步定調選戰將主打「環保、好經濟」，目前已著手撰寫政見。由於吳益政5屆議員都相當關注環保，因此將緊扣環保主題。

黨內人士指出，將透過高雄市補選證明，環保與經濟發展沒有衝突，「環保也可以變成產業、提振經濟」。據了解，吳益政參選的口號也擬定，將是「公益政直、好經濟」。

黨內人士表示，吳益政本身對高雄想法也很多，希望能打造成海洋城市，增加遊艇、碼頭，提振高雄觀光；環保部份目標處理高雄的空汙問題，而藉著處理環保議題，就可以發展成一個產業，帶動高雄的經濟發展。