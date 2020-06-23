解封後端午大連假交通大考驗　警政署長慰勉南澳小隊整備辛苦

▲解封後端午大連假交通大考驗，警政署長陳家欽23日慰勉南澳小隊交通整備辛苦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

解封後端午大連假交通大考驗，23日上午警政署長陳家欽到蘇花改路段訪視，了解宜縣警局在蘇花改交通狀況及南澳小隊的勤務規劃暨執行情形，並慰勉南澳小隊交通整備辛苦。

宜縣警局表示，適逢疫情趨緩後，國內旅遊熱度大增，警政署長陳家欽23日提示除了運用現有交通管制措施與執法策略外，同仁應以戒慎的態度面對端午連續假期，以重點式的交通快打部署策略疏導車流，並針對轄內各重要道路、夜市及旅遊景點等，加強疏導管制與各項勤務作為。

陳家欽也向辛勞執勤的第一線員警表達慰勉之意，給予同仁正面的鼓勵，並利用時間與同仁面對面、近距離晤談，除肯定同仁的辛勞外，對於即將面臨的端午連續假期勤務亦表示關心，也肯定宜縣警局交通管制措施與路況查報暨交通快打機制。

因應端午連續假期勤務，適逢炎熱天氣，陳家欽十分關心執勤同仁之辛勞，期間叮囑同仁多補充水分及防曬，並向基層執勤員警加油打氣，期勉在接下來的連假期間除守護全國民眾的安全外，也不忘抽出時間，感受端午佳節和樂氣氛。

陳家欽對於同仁辛勞積極的按照勤務規劃，堅守交通崗位，捍衛用路人的權益與安全，給予高度肯定與鼓勵，並叮囑各級幹部應主動關心同仁執勤狀況，適時給予協助與支援，以期維護最佳的勤務品質。

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