10張圖曝端午連假「4天國道地雷」　國5首日最慘...恐從凌晨連塞15hrs

▲端午連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，今年端午連假恐湧現「報復性出遊潮」，高公局彙整出每日連假國道壅塞路段分區預測圖，供用路人參考。其中，國道地雷部分以國5塞車狀況最慘，連假首日恐從凌晨5點一路塞到20時。

▼端午連假4天國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

請繼續往下閱讀...

依據中央氣象局預報，端午節連假第1、2日受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；第3、4日各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

高公局透過大數據分析，預測端午節連假4天重點壅塞路段及時段，彙整連假每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。其中，端午連假首日西部國道南向上午5時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形。

▼端午連假4天國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

但最壅塞的路段還是以國5為主，連假首日恐自凌晨5時起持續壅塞至20時，一路連塞15小時以上。高公局建議，用路人先掌握國道路況預報及交通疏導措施，北向返回居住地用路人可多利用收假日5~10時暫停收費之離峰時段。

▲端午連假國道疏運措施一覽表。（圖／高公局提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢