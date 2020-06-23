端午連假限時優惠先掌握！超商祭「咖啡買2送2、霜淇淋1支只要18元」

▲解封後首迎端午假期，4大超商優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

隨著防疫措施陸續解封，全台將迎來首個長達4天的端午假期。看準商機，4大超商紛紛祭出限時好康，不僅有超夯咖啡買2送2，還有多樣消暑聖品如霜淇淋、冰品通通都有優惠，放假也要把握機會吃一波。

●7-11

7-11將從明（24）日起至28日一連5天精選百款商品「買1送1」、「第2件10元」、「第2件半價」等優惠，包括CITY CAFE使用LINE優惠有大杯美式、拿鐵同品項第2杯半價；真飽涼麵原味麻醬、香辣麻醬、日式蕎麥風味麵均一價45元；CR MEN’S吸排衣、速乾機能涼感衣第2件50元；曼陀珠20元系列、盛香珍迷你餅乾買1送1；Airwaves39元系列口香糖、黑嘉麗軟糖、指定冷藏飲品第2件10元；萬歲牌系列、威德-in、利捷維第2件5折Ｐ；卜蜂蜜汁雞排、韓式風味炸雞3件100元。

且購買全店指定商品，搭配3大支付工具還有立折活動，凡持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，結帳金額再折5%、周日折10%，能省就省。

▲7-11精選百樣商品最低買1送1。

●全家

全家即日起至28日於APP推出Fami霜淇淋不限口味均一價29元、夏季冰塊杯10杯88元、以及酷繽沙2杯88元（每日限量10,000組）、大杯冰金萱青茶2杯58元（每日限量5000組）、大杯冰金萱鮮橙青茶2杯78元（每日限量5000組），會員每日限購1組等優惠。另還有媽媽煮藝冷凍韓式泡菜燒肉拌飯3件99元、韓式辣炒雞冷凍杯裝3件119元，各限量只有5000組，會員每日限購1組。

●OK mart

OK mart於端午連假期間祭出OK Café大杯冰、熱美式及大杯冰、熱拿鐵買2送2（限同品項）；指定冰品也有多種優惠，包括井村屋KIRI奶油起司雪糕、藍莓起司雪糕買1送1；井村屋紅豆麻糬摩納餅、抹茶紅豆麻糬摩納餅2件88元；井村屋哈密瓜麻糬冰淇淋特價69元、井村屋鯛魚燒紅豆雪派特價49元等。

另同步開賣的季節限定「巧克力霜淇淋」也推出沁涼價1支只要18元，還有原味可以選擇，全台只有89門市限定販售。

▲▼OK mart咖啡買2送2、霜淇淋1支只要18元。



●萊爾富

搶攻連假商機，萊爾富將從明（24）日起至30日前推出哈根達斯迷你杯（藍莓/草莓/巧克力）消暑價只要69元，以及Hi Café大冰、熱美式咖啡及大冰、熱拿鐵咖啡同品項買3送3。另針對沒出遊計畫的民眾提供多項簡易居家自煮商品享第2件75折起，即日起至7月28日前有卜蜂蒜香醃漬去骨雞腿排單件105元、2件199元；特選嫩肩牛排單件99元、2件149元；無刺虱目魚肚單件90元、2件169元。

除外，連假開工也有咖啡優惠，萊爾富雲端超商APP自6月29日上午10點起至30日止，推出Hi Café「啡買不可」指定咖啡限時下殺優惠活動，精選12項Hi Café商品組合，最低下殺52折起。

▲萊爾富端午假期也有多樣優惠。

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