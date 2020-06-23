端午連假要到了！台中為期5天交通疏導管制路線看這邊

▲端午節連續假期將至，台中市警局將展開連續5天交通疏導管制。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

端午節連續假期將至，連假期間各地將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，為維持重要道路交通安全及順暢，台中市警局特公布連假期間高速公路交通疏導措施及交通疏導重點，讓民眾知悉並請配合遵行。

台中市警局表示，本次端午節連假交通疏導規劃以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，自24日起至28日止，展開為期5天的端午節連續假期交通疏導、管制等具體作為，相關內容臚列如下：



★高速公路交通疏導措施：

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(一)深夜暫停收費：25日至27日，每日凌晨0時至5時，以及28日玲陳0時至10時，國道全線雙向暫停收費。

(二)開放路肩：除平常日國道1號南下大雅至台中（早上7時至9時、下午4時至晚間7時）、國道3號北上快官出口匝道（早上7時至9時、下午5時至晚間7時）、國道3號北上霧峰至中投（早上7時至晚間7時）、國道3號北上霧峰系統至霧峰（早上7時至晚間7時）、國道3號北上中港系統至大甲（下午1時至晚間10時）外，新增開放國道1號北上大雅至豐原（上午7時至9時、下午4時至晚間7時）、國道1號大雅交流道北上匝道（台中方向，上午10時至12時、下午2時至下午5時）路肩供小型車行駛。

(三)入口匝道儀控：25日至28日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

★端午節連假期間台中市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號臺中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)高鐵台中站及周邊道路。

(十一)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

★10大熱門風景區、觀光景點：

(一)新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

(二)草悟道、市民廣場。

(三)逢甲夜市。

(四)台中公園。

(五)東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

(六)綠川水岸廊道。

(七)麗寶樂園。

(八)霧峰林家花園。

(九)高美濕地。

(十)谷關溫泉風景區。

台中市警局局長楊源明提醒民眾，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間；另外，本局在連假期間投入大量警力、義交執行交通疏導工作，全力維持本市所有道路交通順暢，但尖峰時段重要道路的車潮，必須要一段時間消化，民眾連假期間外出旅遊，如遇本市易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，在本局所有同仁的努力下，一定可以降低壅塞的狀況，讓民眾度過一個愉快的端午佳節。

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