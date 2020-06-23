警犬隊慶端午演出「狗頭人身」雙簧　帥氣警犬低頭猛嗑粽子模樣超呆萌！

記者白珈陽／台中報導

台中市警察局警犬隊成軍已2年多，適逢端午節將至，警犬隊特別準備狗狗能夠食用的粽子，犒賞平時辛勤工作的緝毒、偵爆犬，而警犬隊也發揮巧思，讓警犬「Pinky」及「Ninja」穿上制服，再由領犬員搭配下，以「狗頭人身」的擬人方式拍下祝賀佳節的影片，讓人直呼「卡哇伊」！

▲警犬「Pinky」及「Ninja」穿上制服，再由領犬員搭配下，以「狗頭人身」的擬人方式拍下祝賀佳節的影片。（圖／台中市警局警犬隊提供）

台中市警局警犬隊表示，端午佳節將至，家家戶戶聞粽香，警犬隊特別以警犬Pinky與Ninja為主角，拍成逗趣的影片分享給民眾欣賞，領犬員王玉德與張煒堃的配合演出下，以擬人的方式聊天吃粽子。

影片中警犬隊打上端午節由來的字幕：「據說以前的人把粽子丟到河裡，是怕魚吃了屈原的身體」，看來十分正經，但句子後面卻接上：「現在的人把粽子丟到盤裡，就是怕狗肚子餓而已」，KUSO的說明搭配低頭猛吃的2頭警犬，讓人不禁莞爾。

台中市警局警犬隊指出，其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬「Ninja」是警犬中的大學長，除協助攻堅並破獲數件槍砲案外，更因帥氣外表擁有不少死忠粉絲，短片中警犬與領犬員無懈可擊的默契，不難窺見警犬隊平時精實的訓練及默契的培養。

台中市警局警犬隊表示，由於警犬工作不單僅場所安全維護，還須支援其他單位執行槍砲、毒品搜索、臨檢等勤務，出勤時需高度配合領犬員指令；考量犬隻特性，領犬員平日的訓練常以寓教於樂的方式進行，讓這些治安小尖兵們透過各式各樣精心設計、看似遊戲的訓練過程達成工作目的，讓犬隻享受工作的樂趣並得到成就，並從中培養犬隻與領犬員的感情與默契。藉此機會感謝長期默默支持警犬的大家，祝各位佳節愉快。

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