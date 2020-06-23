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7月14日萬安演習全國統一舉行　民眾開車上街「不受管制」

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▲▼ 。（圖／台中市第五警分局提供）

▲「萬安43號」演習將在7月14日舉行 。（圖／台中市第五警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

軍民聯合防空「萬安43號」演習將在7月14日舉行，本次演習較為特殊，因應新冠肺炎防疫考量，不同於往年北、中、南分段進行，今年演習日期全國統一，且「不實施疏散避難及人車管制」，警方對於行車及行人將不會進行管制，民眾一切作息及行動均可照常。另外，除慣例的「防空警報」、「 空中威脅告警系統」外，今年更首次全國實施「 空中威脅告警系統」的警訊發放演練，警方呼籲市民配合演練進行。

台中市第五警分局表示，109年度軍民聯合防空「萬安43號」演習將在7月14日（星期二）舉行，為使演習順利進行，23日上午邀集北屯區公所、各地方機關、學校、金融機構、大型商場、加油站、及協勤民力幹部等舉行協調會，透過事前的橫向溝通、協調來擴大宣導，使更多民眾知悉演習的相關事項。

警方指出，今年萬安演習不同於往年採取各縣市分區域舉行，改採「全國同時演練，同一時間辦理」，並運用多重通報「防空警報」、「 空中威脅告警系統」等方式進行空中威脅告警系統警訊發放演練，其中「 空中威脅告警系統」更是首次全國實施，開始簡訊將於當日下午1時29分30秒發出，結束簡訊下午1時59分30秒可收到簡訊。

第五分局分局長郭士傑表示，由於新冠肺炎防疫考量，為避免人員群聚，今年演習時不實施疏散避難及人車管制；很多民眾可能不清楚今年演習作法改變，為避免民眾接到警報警訊時疑惑驚慌，警方除了透過各機關、學校、商家等多元網絡來加強宣導外，考量到北屯區內還有數間英語院校的外籍人士，及大坑風景區的龐大觀光人潮，第五分局也特別製作中英文宣導懶人包及小貼紙發送，一張圖表就清楚說明今年萬安演習的資訊，讓我國民眾及外籍人士都同步了解演習內容及一切作息及行動均可照常，以免聽到警報不知是何事而驚慌。

▲▼ 。（圖／台中市第五警分局提供）

▲一張圖秒懂萬安演習「三不原則 」。

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