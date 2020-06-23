　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中東區無號誌「瘋狂路口」老出事　休旅車遭撞360度摔進停車格

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲ 白色休旅車遭轎車從側面撞擊後，竟側翻360度恰巧落在數公尺外的身障停車格。（圖／擷取自臉書社團「大里人聊天室」）

記者白珈陽／台中報導

台中市22日有網友將一段影片PO上臉書社團「大里人聊天室」，內容為一名機車騎士行經東區旱溪二街、東光園路口時，與一輛轎車發生碰撞，當場摔得人仰馬翻、機車頭也嚴重受損，經送醫治療幸無生命危險；在該則回文串中，有另名網友貼出該路段另起車禍，一輛白色休旅車遭轎車從側面撞擊後，竟側翻360度恰巧落在數公尺外的身障停車格，讓網友看了直呼神奇。由於該路段沒有交通號誌，導致車禍頻仍，藉由這2則影片讓不少網友謔稱該處是「瘋狂路口」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市東區旱溪二街、東光園路口沒有交通號誌，車禍頻仍，網友謔稱該路段為「瘋狂路口」。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，第1則影片為陳姓自小客駕駛（24歲）於22日下午1時許，開車沿東區旱溪二街往建成路方向行駛，行經東光園路時，不慎撞上沿東光園路往旱溪二街騎乘機車直行的林姓騎士（67歲），林被撞得人仰馬翻，全身有多處擦挫傷，經送醫治療後沒有大礙，經酒測均無酒精反應。台中市第三警分局交通分隊獲報前往處理，由於該路段沒有交通號誌，警方研判應是雙方未依規定減速、讓車，導致意外發生。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林姓騎士行經東區旱溪二街、東光園路口時，與一輛轎車發生碰撞，當場摔得人仰馬翻、機車頭也嚴重受損。（圖／記者白珈陽翻攝）

而第2則影片，台中市第三警分局交通分隊指出，目前未接獲報案，貼出影片的網友也沒有說明案發時間，若有民眾報案將會進行處理。由於該路段是無號誌路口，每個月都會傳出類似的交通事故，提醒用路人行經該路段時，須依規定減速慢行，並禮讓車輛，以確保平安。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

7月14日萬安演習全國統一舉行　民眾開車上街「不受管制」

男拿菜刀割睡夢中女友頸3刀　原因竟是…她沒喝酒卻臉紅！懷疑患新冠肺炎

9歲女遭親生母狂砍多刀恐毀容！她加護病房醒來問大人：我怎麼受傷了？

ET快訊
0元起標！1900萬小牛法拍時間出爐　可便宜入手超跑
不顧小16歲嫩男友阻止　蕭亞軒「直播1舉動」網看傻：別再播了
正妹「褲子破7大洞」被拍！　一轉身畫面太狂
他直播罵陳明文「臭卒仔+垃圾人」　判決金額出爐賠慘了！
鍋寶氣炸鍋10780➔2890元！　輸優惠碼有「隱藏版折價」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛車合法停白線竟遭鎖鐵鍊！　駕駛傻眼…店家嗆：我平常都停這

自購桌上型車床　毒癮男「客製化改槍」...買槍贈2匣子彈

驚悚影像曝！台中男沿著路邊走...遭休旅車撞飛翻轉再輾斃　駕駛：沒看到人

救護車搶救86歲嬤！惡劣男「要保養車」輾爆警示錐　擋路跩嗆：我也很急

鑰匙沒拔…冷飲店外送機車「凌晨被騎走」！警2hrs火速逮女賊

台中東區無號誌「瘋狂路口」老出事　休旅車遭撞360度摔進停車格

採西瓜工人潛專校女舍行竊　2女生熟睡中遭襲胸...色賊：喝醉了

人妻吐國一「野戰28歲男」經驗！夫心疼幫報案…7年前的男友遭法辦

影／愛河撈出屍塊！2清潔員驚魂未定　愣坐警局沉默不語…一聽「回去拜拜」秒點頭

刑事局嚴掃黑槍...驚見海鮮餐廳老闆入列　連上班族也來「收藏」

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

愛車合法停白線竟遭鎖鐵鍊！　駕駛傻眼…店家嗆：我平常都停這

自購桌上型車床　毒癮男「客製化改槍」...買槍贈2匣子彈

驚悚影像曝！台中男沿著路邊走...遭休旅車撞飛翻轉再輾斃　駕駛：沒看到人

救護車搶救86歲嬤！惡劣男「要保養車」輾爆警示錐　擋路跩嗆：我也很急

鑰匙沒拔…冷飲店外送機車「凌晨被騎走」！警2hrs火速逮女賊

台中東區無號誌「瘋狂路口」老出事　休旅車遭撞360度摔進停車格

採西瓜工人潛專校女舍行竊　2女生熟睡中遭襲胸...色賊：喝醉了

人妻吐國一「野戰28歲男」經驗！夫心疼幫報案…7年前的男友遭法辦

影／愛河撈出屍塊！2清潔員驚魂未定　愣坐警局沉默不語…一聽「回去拜拜」秒點頭

刑事局嚴掃黑槍...驚見海鮮餐廳老闆入列　連上班族也來「收藏」

IKEA桃園店7月收攤「獨家下殺2折起」 300款商品任你挑

上百股東控訴「坑殺股民 股票成廢紙」 華映楊梅廠外爆發衝突

張麗善攜雲林縣府團隊訪台東　城市加乘交流

每周灌28公升可樂...28歲女喝到上癮「住院也要喝」　封城意外讓她愛喝水

集集田寮120公頃農地無水灌溉　用「伏流水」取水「完美解渴」！

中職／悍將把申皓瑋降二軍　張冠廷相隔990天升一軍

台股擁有高修復力、高息兩大優勢　退休族最愛

一出生成「醫療廢棄物」被丟棄！　她花16年找生母…竟挖出「更黑暗事實」崩潰

潛艦航行奄美大島海域　日防衛相點名中國：須釐清意圖

愛車合法停白線竟遭鎖鐵鍊！　駕駛傻眼…店家嗆：我平常都停這

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

社會熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

愛河慘變恐怖棄屍地！黑色塑膠袋裹兩截小腿

撞殺畫面曝光！砂石車盲彎逆向撞機車

摩鐵毒趴連3天！辣妹嗨ㄎㄧㄤ暴斃亡

即／台南關廟民宅惡火　一家六口4死2傷

獨／健工老闆爆氣轟館長避重就輕：有種承認！

急跳槽當官　名檢放掉殺人凶嫌趴趴走

更多熱門

相關新聞

重機卡休旅車上　被撞騎士：我車呢

重機卡休旅車上　被撞騎士：我車呢

美國加州近來發生一起離奇交通事故，一輛銀色休旅車被人拍到，車子撞上重機後不但沒有停車，還狂踩油門想要逃離現場，結果在路上磨出一道長長火花，意外目睹危險景象的其他駕駛們，雖然想要幫忙攔下車輛，卻還是讓對方給逃脫。

女騎士被撞！無照男「奇葩話術」求商量

女騎士被撞！無照男「奇葩話術」求商量

「小貨車炸彈」引爆畫面曝！48攤位+10民宅全燒光

「小貨車炸彈」引爆畫面曝！48攤位+10民宅全燒光

舊蘇花公路砂石車逆向超車　男騎士遭撞命危

舊蘇花公路砂石車逆向超車　男騎士遭撞命危

苑裡「小貨車炸彈」引大火　連燒48攤位

苑裡「小貨車炸彈」引大火　連燒48攤位

關鍵字：

瘋狂路口東區車禍

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

旁人嗆要生就要教　女星2歲女兒神回

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面