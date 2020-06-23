台中東區無號誌「瘋狂路口」老出事　休旅車遭撞360度摔進停車格

▲ 白色休旅車遭轎車從側面撞擊後，竟側翻360度恰巧落在數公尺外的身障停車格。（圖／擷取自臉書社團「大里人聊天室」）

記者白珈陽／台中報導

台中市22日有網友將一段影片PO上臉書社團「大里人聊天室」，內容為一名機車騎士行經東區旱溪二街、東光園路口時，與一輛轎車發生碰撞，當場摔得人仰馬翻、機車頭也嚴重受損，經送醫治療幸無生命危險；在該則回文串中，有另名網友貼出該路段另起車禍，一輛白色休旅車遭轎車從側面撞擊後，竟側翻360度恰巧落在數公尺外的身障停車格，讓網友看了直呼神奇。由於該路段沒有交通號誌，導致車禍頻仍，藉由這2則影片讓不少網友謔稱該處是「瘋狂路口」。

▲台中市東區旱溪二街、東光園路口沒有交通號誌，車禍頻仍，網友謔稱該路段為「瘋狂路口」。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，第1則影片為陳姓自小客駕駛（24歲）於22日下午1時許，開車沿東區旱溪二街往建成路方向行駛，行經東光園路時，不慎撞上沿東光園路往旱溪二街騎乘機車直行的林姓騎士（67歲），林被撞得人仰馬翻，全身有多處擦挫傷，經送醫治療後沒有大礙，經酒測均無酒精反應。台中市第三警分局交通分隊獲報前往處理，由於該路段沒有交通號誌，警方研判應是雙方未依規定減速、讓車，導致意外發生。

▲林姓騎士行經東區旱溪二街、東光園路口時，與一輛轎車發生碰撞，當場摔得人仰馬翻、機車頭也嚴重受損。（圖／記者白珈陽翻攝）

而第2則影片，台中市第三警分局交通分隊指出，目前未接獲報案，貼出影片的網友也沒有說明案發時間，若有民眾報案將會進行處理。由於該路段是無號誌路口，每個月都會傳出類似的交通事故，提醒用路人行經該路段時，須依規定減速慢行，並禮讓車輛，以確保平安。

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