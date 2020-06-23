集集田寮120公頃農地無水灌溉　用「伏流水」取水「完美解渴」！

▲南投縣集集田寮120公頃農地無水灌溉「難題」，經相關單位3次會勘協調，同意以運用「伏流水」取水方式解決。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投集集攔河堰下游的田寮農灌區，10多年來一直面臨著無水可用的窘境，透過集集鎮帶頭向中央陳情，經雲林水利會會長洪國浩與立法委員羅美玲3次會勘後，最終確定以集集鎮田寮灌區外「伏流水取水工程」取代開鑿地下井取水方案，解決農民用水問題、避免抽取珍貴的地下水，更節省近400萬元公帑，創造三贏局面。

集集鎮長陳紀衡，為解決10多年來田寮灌區所面臨的無水灌溉難題，會同雲林水利會會長洪國浩、立法委員羅美玲、縣議員陳昭煜、農委會科長林國華、集集鎮代表鄧碧惠、集集鎮代表簡鈴惠、田寮里里長陳秀雪前往田寮灌區進行第3次的會勘。

繼上次所提的地下水井取水方案，遭遇到當地居民反駁後，河川局與農委會等相關部會重新研擬方案，思考使用地上水體取水灌溉的可能，最終決定採預鑄寬口井方式，取用周遭河道底部之含水層的伏流水，配合抽水機加壓後，輸水至蓄水塔，續存灌溉用水量，再以管路系統，利用重力引流，配送灌溉用水至各灌溉田區，同時在灌溉系統末端裝設水表，計算各田區灌溉水量。

長達10多年的集集田寮灌區用水問題終於解決。集集鎮長陳紀衡表示非常感謝雲林水利會會長洪國浩與立法委員羅美玲鼎力相助，以及農委會、河川局等相關部會的專業配合，讓農民的用水可以更方便、合法，讓當年配合政府推動「集集共同引水計畫」確保濁水溪下游彰化、雲林用水，而犧牲自身權益的農民得到應有的照顧。

集集鎮田寮灌區外伏流水取水工程預計花費980萬元，相較於開鑿地下井所需的1320萬元，足足省了近400萬公帑，體現民意與公部門妥善溝通後，不但解決農民問題，更迴避了抽取地下水的環境危害，還省下公共預算的三贏的完美局面，地方傳為美談。

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