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南投水里國小女子足球隊獲全國冠軍　副縣長盼選手「根留南投」不要被挖角

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▲▼水里國小女子足球隊在全國少年盃足球錦標賽，分別奪下女子小五及小六雙冠后及四年級殿軍，創造了該校新的足球史。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲水里國小女子足球隊在全國少年盃足球錦標賽，分別奪下女子小五及小六雙冠后及四年級殿軍，創造了該校新的足球史。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣水里國小女子足球隊，在全國少年盃足球錦標賽中表現出色，分別奪下女子小五及小六雙冠后及四年級殿軍，成為今年女子組最大贏家，為水里國小創造了新的足球史，縣府及璉紅台體南投培育中心、台灣體育運動大學趙榮瑞教授，到水里國小頒發縣長獎狀，獎勵足球隊員並贈送足球。

副縣長陳正昇代表縣長林明溱頒發獎狀勉勵，期盼選手及家長，不要受到外縣市的引誘挖角，讓小選手們畢業後續留在地水里國中，甚至到高中接受健全的三級制培育，縣府將全力協助促成國小、國中、高中三級制培訓基地，讓足球員接受完善的足球訓練，也確信孩子們能夠創造出比其他縣市更卓越的成果。

全國少年盃足球錦標賽本月15日，在台中朝馬足球場進行女子組四、五、六年級的冠軍以及季軍戰，水里國小全數晉級，成績優異，分別奪下女子小五及小六雙冠后及四年級殿軍。

▲▼水里國小女子足球隊在全國少年盃足球錦標賽，分別奪下女子小五及小六雙冠后及四年級殿軍，創造了該校新的足球史。（圖／南投縣政府提供，下同）

副縣長陳正昇表示，水里國小女子足球隊四年級榮獲第四名，五、六年級得到全國第一名非常地不容易，以南投縣足球沙漠的現況而言，可說是一大奇蹟，奇蹟的背後除了師生們辛苦的努力外，校長、老師與台體教練的支援，也讓足球隊逐漸壯大，並感謝台灣電力公司給予相當多的挹注，以及社會各界長期的關注。

足球隊教練顧見福分享，印象最深刻的是六年級組與花蓮瑞北國小的冠亞軍賽。顧見福說，在整體表現上，球隊孩子的身材及速度都不及對手，但是大家堅持的毅力和不放棄的精神，讓這場比賽獲得冠軍，非常地恭喜六年級畢業生，至於五年級生則是平常跟著學姐不斷的學習與跟近，也讓他們在這次的少年盃，獲得不錯的成績達到冠軍，教練與有榮焉。

水里國小足球運動發展自2003年起，初期只是以休閒運動推廣為主，並無參賽，直至2013年學校接下全國樂樂足球南投縣複賽主辦工作，以二年級陣容參賽中年級組獲得亞軍，首次贏得獎盃，之後不斷提升實力，參加各項賽事，橫掃縣內各級足球賽的冠、亞軍。

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