漫時光、竹手作！　南投竹藝博物館暑假DIY體驗教學開課

▲南投縣文化局竹藝博物館，暑假舉辦竹藝主題特展，展覽期間擇週六、日辦理，8場次的竹體驗教學DIY活動。（圖／南投縣文化局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

「竹」是南投縣最具特色的文化產業。竹子的堅貞、常綠、虛心、有節等特質，最能代表東方文化意涵的象徵。南投縣除了擁有豐富的竹林資源，更有最瞭解竹材性質的竹藝家，良工美材造就了竹藝產業的發展契機，今年暑假竹藝博物館開辦一系列竹藝DIY教學。

近年來氣候變遷所衍生的環保意識抬頭，「竹」已因其本身所具備的優勢，重新獲得重視！為了讓民眾親自體驗竹子所具備的「溫潤、時尚、柔韌、禪味、親切」等千變萬化的多樣風貌，瞭解竹藝傳統與現代兼容並蓄的內涵，並將環保議題自一般大眾扎根。

南投縣政府文化局與南投縣竹藝學會，7月4日起至10月25日，除舉辦「古往今來興悅誠竹─劉興澤個展」、「舊愛新歡─創見竹新情」主題特展，將於展覽期間擇週六、日於竹藝博物館內，辦理8場次竹藝體驗教學DIY活動。

課程由南投縣竹藝學會竹藝師指導民眾自製多種竹製品，歡迎大小朋友一同來體驗，有趣又實用的竹藝DIY課程。7月4日（六）竹編信件收納袋、7月11日（六）竹杯墊、7月18日（六）竹編小花籃、7月25日（六）茶則、8月1日（六）桌上型小花器、8月8日（六）竹編時鐘、8月15日（六）手機架、8月22日（六）手提燈籠。

竹藝DIY體驗教學自即日起開始報名，為達到最佳教學及學習品質，每場次最多開放12位名額，並酌收活動材料費100元，報名簡章請至南投縣文化局主題專區「竹藝博物館」查詢，或電洽：049-2231191分機512竹藝博物館服務台。

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