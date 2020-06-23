日月潭伊達邵商圈店家資源回收「拿獎金」　各旅宿業也有綠色產業評鑑獎

▲日月潭伊達邵商圈店家，配合日管處利用枯水期舉辦淨灘活動，環保局也提供資源回收競賽「獎金」。（圖／日管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

日月潭有南投縣觀光勝地美名，每年吸引很多國內外遊客造訪，相對的也帶來了大量的廢棄物，因南投縣內無設置焚化爐，導致垃圾處理問題，相較於其他縣市著實不易。環保局對此加強日月潭地區及縣內各觀光景點旅宿業著，資源回收、垃圾減量等獎勵措施。

環保局表示，辦理伊達邵商圈資源回收競賽，是希望藉由活動，促使商圈店家落實資源回收及垃圾分類工作，同時宣導資源回收再利用等觀念，加深民眾對資源循環永續利用認知，觸發民眾更積極的參與實踐，以提升觀光地區推動資源回收成效。

此外，縣內具合法登記旅宿業，有規劃採行環境綠美化、低碳節能設施、資源回收源頭減量、綠色消費等相關環保措施者，皆可於7月底前，向環保局報名參加評鑑。

環保局於今年6月到8月，每月第2及第3星期的星期四，上午10 點至下午1點，在魚池鄉日月村村里資收站舉辦資源回收活動，凡店家於辦理活動日，將玻璃容器、塑膠容器、鋁容器、鐵容器、紙容器、及廢乾電池等資源回收物，送交資收站回收並紀錄回收重量。

統計活動期間，回收重量最多者獲得第一名獎金6000元，第二名獎金4000元，第三名獎金3000元，第四名獎金2000元，歡迎伊達邵商圈店家踴躍參加，一般民眾於活動當天只要攜帶前述資源回收物，也可兌換精美宣導品，提醒店家及民眾所有回收容器，請先清除內容物。

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