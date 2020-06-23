RCEP是「目前全球最大自貿區」　陸商務部長：力推今年內簽署





▲中國大陸商務部長鍾山。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

推動國際貿易往來，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）23日舉行部長級視訊會議，中國大陸商務部長鍾山指出，RCEP是目前全球最大的自貿區，各方應充分發揚夥伴精神，盡快解決談判遺留問題，全力推動今年內簽署RCEP協定。

鐘山指出，確保今年內簽署RCEP協定意義重大，因為RCEP將有助於亞太各國團結應對疫情挑戰，降低疫情對各國經濟的負面影響，為亞太區域經濟發展注入強勁動力。





▲大陸國務院總理李克強2019年11月4日，在泰國曼谷出席第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議。（圖／翻攝自《新華社》）

據了解，這是繼去年11月RCEP在領導人會議上，宣布RCEP15個成員國整體上結束談判後，首次舉辦的部長級會議，由東協輪值主席國越南主持，包括東協十國及中、日、韓、澳、紐西蘭經貿部長、東盟秘書長等出席。

RCEP由東南亞國家協會十國發起，中國大陸積極參與主導，涵蓋全球人口的50%，GDP總值約佔全球32.2%，貿易額約佔全球的29.1%。

去年11月的RCEP領導人會議結束之後，目前除印度表態不參加外，包括中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和東協10國，已經完成相應談判。中國國家主席習近平更在去年11月舉辦的「第二屆中國國際進口博覽會」上，表示RCEP相關談判已取得重大進展，中方將積極推動協定完成簽署。

根據大陸商務部新聞辦公室公開資訊，在6月23日舉行的RCEP部長級會議上，與會代表認為，在當前全球疫情大流行背景下，各方應堅定信心、攜手努力，持續推進東亞區域經濟一體化，提振區域經濟發展信心，全力落實去年11月RCEP第3次領導人會議關於2020年簽署協定的共識。

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