8000萬「新冠醫事人員取消出國補助」　衛福部全數發出！

▲醫事司司長石崇良。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部醫事司表示，新冠肺炎期間醫護取消出國補助，已於上週五全數發出，總發放金額約8000萬元；每月30萬至120萬不等的急救責任醫院防疫獎勵，也於22日行文通知醫院領取，可直接領到6月底，以醫學中心為例，最多可領走660萬，須全數分發給照顧有功者，有望讓急診人員領到端午加碼紅包。

醫事司司長石崇良今（23）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，今年6月起受理申請的各項補助，各有進展，其中醫療人員或社工配合防疫取消的出國補助，檢附單據者已全數發放完畢，少數尚未提出單據者，保留申請資格至12月底。

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此外，醫療機構設置專責病房，每一病室10萬元獎勵費用，以及醫療機構設置發燒篩檢站的20萬元獎勵費用，均於上週發放完畢。前者另依收治個案及佔床率給予每一病室每月1萬元獎勵費用；後者則依每月實際採檢數量，給予每月5萬至20萬元不等獎勵，其中8成需分配給急診醫護、清潔人員等。

而設有24小時急診部門的急救責任醫院，衛福部在「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」中，也明訂依照醫院評鑑等級，給予每月30萬至120萬元不等獎勵費用。

石崇良說，衛福部已於6月22日行文給各醫院，於月底前檢附單據申請急救責任醫院防疫獎勵費用，可申請區間為1月15日至6月底。

以醫學中心每月120萬元計算，醫院可一次領走660萬元；每月可申請30萬元的一般急救責任醫院，也有165萬元。相關費用需全數分配給急診工作人員，包含急診醫護人員、醫事放射人員、社會工作人員、行政人員、救護人員及清潔人員等。醫院可自行造冊分發。

石崇良說，6月起新冠肺炎各項防疫補助均陸續撥款中，但第一線照顧疑似或確診病患的醫師每人每日1萬元、護理師每人每班1萬元等個人獎勵津貼，因為送審文件內容龐雜，還有待核對申報日期與醫院收案患者住院時間，釐清資訊正確性後才能發放。

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