研究：北京疫情是突變病毒株　傳染性可能更強「更易侵入人體」

▲新冠病毒3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

文／中央社台北23日電

中國北京近日疫情由D614G突變病毒傳染，美國兩個科學團隊指出，此病毒株較老病毒有更強的傳染性，更容易侵入人體細胞。 北京近日再現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，中國國家疾病預防控制中心18日公布病毒基因組序列數據，發現3組11日採集到的樣本帶有D614G 突變。

陸媒財新網報導，D614G變異毒株2月初在歐洲廣泛傳播，進入其他地區後也迅速成為當地主要毒株類型。 研究人員統計，D614G毒株占所有COVID-19的比例，從年初的0%，到3月的26%，4月升至65%，到了5月已達到 70%，成為世界主流毒株。

研究也顯示，D614G毒株可能比老毒株更具傳播優勢。美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）病毒學家崔慧雲（Hyeryun Choe，音譯）的團隊發現，D614G的突變，會讓病毒的棘狀蛋白（ spike protein）增加，並使蛋白更加穩定，更容易侵入人體細胞。

另外，紐約基因組研究中心的桑嘉納（Neville E. Sanjana）團隊則基於假病毒和人肺上皮細胞等細胞系研究，發現D614G變異讓假病毒感染細胞能力提升了2.4 到7.7倍。

不過報導指出，這兩項研究尚未經同行評議正式發表，D614G變異是否會增強COVID-19病毒的傳染性和毒性，還需要更多的臨床數據支持。 北京11日再傳疫情，多名確診病患和新發地市場有關，截至22日，當地已有249人在這波疫情中染疫；而 遼寧、四川、河北、浙江和天津等5個省市也陸續出現關聯病例。（編輯：沈朋達/周慧盈）