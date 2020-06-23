吉里巴斯親中派總統連任成功　外交部回應了

▲總統蔡英文2016年會見吉里巴斯總統馬茂。（資料照／總統府）

記者蘇晏男／綜合報導

去年與我國閃電斷交的吉里巴斯親中派總統馬茂（Taneti Maamau）22日擊敗友台的競爭對手裴班努（Banuera Berina），連任成功。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部將持續關注該國政局發展及可能對區域局勢造成的影響，並持續與理念相近國家合作。

吉里巴斯大法官（John Muria）23日上午透過廣播宣布，馬茂以2萬6053票，勝過裴班努的1萬7866張得票，兩人差距超過8000票，而吉里巴斯人口約11萬。

根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，這場選舉競爭激烈，過去3週來，賄賂、干預選舉的指控滿天飛。由於吉里巴斯在太平洋具重要戰略位置，中國大陸、台灣、美國、澳洲、紐西蘭對選舉都密切關注。

對於馬茂的勝選連任，歐江安表示，外交部將持續關注該國政局發展及可能對區域局勢造成的影響，並持續與理念相近國家合作，為太平洋區域的安全穩定、自由開放及民主治理共同努力。

有關馬茂去年9月與台灣斷交，轉向與中國大陸建交一事，當時外交部指出「馬茂受中國利誘」，吉國當局要求台灣以援贈款方式，協助購買民航機，但這不符台灣的援助作法。

而馬茂當時選擇與中國大陸建交後，吉里巴斯內部湧現許多反對聲浪，不僅當時所屬「吉里巴斯黨」（Tobwaan Kiribati Party）黨主席的裴班努憤而率國會議員集體退黨，並另創「吉里巴斯優先黨」（Kiribati Moa Party）；在今年4月的國會大選中，馬茂率領的吉里巴斯黨在總計45席國會席次中，從原本的31席掉了9席，僅剩22席，失去過半優勢。

吉里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）告訴RNZ，馬茂大幅勝過對手，贏得連任，這將會鞏固中國大陸在吉里巴斯的影響力，「中國回來了，伴隨著吸引人的事物，以及其他所有可能的後果」。