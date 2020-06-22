花蓮鄉親擠爆車站送行　蕭美琴：愛我就放手吧！

▲蕭美琴告別花蓮。（圖／翻攝蕭美琴臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國安會諮委蕭美琴獲總統蔡英文任命為駐美代表，21日她要從花蓮搭火車回台北時，被上百民鄉親包圍歡送。而蕭美琴於22日在臉書對支持者喊話，「愛我，就放手吧」，希望外界給她一些時間，讓她專心準備赴美前的工作。

蕭美琴表示，昨天花蓮車站送行活動不是我她的本意，是支持自發的，而到車站前才知道會有支持者聚集，若沒被告知並不是故意要忽略誰，但此時無法一一回應各方情緒，要敬請體諒。

對於這兩天一直進來的電話跟上千通訊息，蕭美琴表示，很多都是你們好意的祝福，很抱歉需要專注於公務無法一一回覆。

蕭美琴也說，不是馬上要出發，除了公務還有私人物品的打包跟準備，已經忙不過來了。出發前的飯局，要不是好幾個月前就約好的感恩餐會，就是公務相關；對於一些好意想請吃飯的朋友們，「我心中感受到滿滿的祝福，但恐怕難以再做安排。」近期要出發的時程跟安排，請容我不對外，也婉謝任何送機的詢問與安排。

蕭美琴也強調，不是不接受大家的關心跟好意，只是對未來工作所承擔的壓力，「不是我個人的事，是台灣的事，請給我空間去專心準備吧」。

此外蕭美琴也指出，有忙不完得行前工作，從武器採購到國防安全、雙邊貿易、經濟產業鏈重整、科技安全、農業議題，都是要準備的重要課題。「請允許我用行前的一點寶貴時間，專注於這些未來責任的準備。」