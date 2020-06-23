前白宮顧問波頓出新書曝美中台關係　外交部回應了

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在新書中指稱，美國總統川普對台灣態度並非外界想像友善，甚至形容台灣只是麥克筆尖般的小籌碼。對此，外交部發言人歐江安23日表示，不予置評波頓新書內容，台美關係緊密友好，雙邊實質交流也不斷提升。

歐江安表示，台美關係緊密友好，川普政府上任後，美方已多次重申《台灣關係法》及對台「六項保證」，並已6度對台軍售，包括在今年5月宣布售給我國的MK-48型魚雷，以實際行動反映美方對台灣的一貫堅定支持。

「台美雙邊實質交流也不斷提升。」歐江安指出，總統蔡英文去年7月「自由民主永續之旅」過境美國期間獲美方高規格禮遇，創下我國元首出訪過境美國停留時間最長的紀錄，並曾出席與友邦駐聯合國常代酒會，也是歷任總統首次赴我國在美駐處進行公開活動。

歐江安說，未來政府將秉持互信及互惠的原則，持續穩健深化台美全球合作夥伴關係。

關於波頓的新書《事發之室：白宮回憶錄》，他以第一人稱揭露與川普共事逾4百多天的秘辛，除直批川普沒有大戰略觀及眼中只有自己的利益外，最讓台灣人錯愕的是，他還踢爆川普對台態度並不友善。

波頓提到，川普對於台灣問題非常「消化不良」（dyspeptic），時常指著麥克筆尖表示「這是台灣」，然後指著總統辦公桌（堅毅桌）稱「這是中國」，且還說「美國對另一民主盟友與義務不過如此」；波頓也指出，定居在土耳其南部、敘利亞和伊拉克北部的庫德族人尋求獨立建國，近年來也與美軍成為戰友，但川普撤軍一事，被形容美國背棄盟友，而名單上的下一個，正好就是台灣。

其實，波頓身為川普前高階幕僚，其回憶錄不僅引發華府政壇高度關注，也因涉及多項國安機密，於定稿後的初版新書，在保密合約與國安列管的要求下，呈交給白宮過稿，而白宮依照程序要求波頓大幅刪減機敏情資。