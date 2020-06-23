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吉里巴斯親中總統連任！選民「對台灣冷漠」　更重視民生經濟

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▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）2020年1月6日會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲吉里巴斯總統馬茂1月6日會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟雅加達23日專電

吉里巴斯總統馬茂連任成功，擊敗昔日盟友裴班努。紐西蘭媒體分析，兩人的最大分歧是吉里巴斯應與中國或台灣結盟，但吉里巴斯面臨嚴重社會、經濟問題，與中、台關係不是民眾投票主要考量。

吉里巴斯總統大選22日舉行，大法官穆里亞（John Muria）今早透過廣播宣布，馬茂（Taneti Maamau）獲得2萬6053票數，裴班努（Banuera Berina）獲得1萬7866票，兩人差距超過8000票。吉里巴斯的人口數約11萬。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，這場選舉競爭激烈，過去3週來，賄賂、干預選舉的指控滿天飛。由於吉里巴斯在太平洋具重要戰略位置，中國、台灣、美國、澳洲、紐西蘭對選舉都密切關注。

馬茂去年9月與台灣斷交，轉向與中國建交。中華民國外交部當時說，馬茂政府要求台灣以援贈款方式，協助購買民航機，但這不符台灣的援助作法。外交部當時並指出，馬茂受中國利誘，對台斷交。

▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）2020年1月6日赴中國北京訪問。（圖／路透）

▲吉里巴斯總統馬茂選擇與台灣斷交。（圖／路透）

馬茂驟然外交轉向，當時曾引發民眾上街抗議，他的盟友也不知情，時任執政黨主席的裴班努及部分執政聯盟國會議員憤而退黨，並另創新黨。馬茂的執政聯盟也在4月的國會選舉中吞敗，淪為少數。當時媒體解讀國會選舉是馬茂棄台就中的後果。

紐西蘭國家廣播電台報導，除地緣政治之外，吉里巴斯大選受很多因素影響，包括非傳染性疾病對民眾健康的威脅已經到達危機程度、年輕族群失業率高、氣候變遷挑戰等，至於吉里巴斯與中國或台灣的邦交關係，不太可能是選民投票的主要考量。

吉里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）對RNZ指出，馬茂在選前大肆承諾，要發放青年津貼、帶薪假等。然而，「這些承諾有多少是真的，人民正在等待（兌現承諾），這會是個問題」。

湯安諾說，馬茂大幅勝過對手，贏得連任，這將會鞏固中國在吉里巴斯的影響力，「中國回來了，伴隨著吸引人的事物，以及其他所有可能的後果」。湯安諾在2003年當選總統後與台灣建交，中國隨後與吉里巴斯斷交。

吉里巴斯大選前，前「紐約時報」（The New York Times）派駐太平洋及中亞地區的撰稿人巴拉（Christopher Pala）19日在「外交政策」（Foreign Policy）撰文分析，這場選舉是中國能否繼續擴張其在太平洋的勢力、在區域內取代美國及其盟邦的「分水嶺」。

▲受全球氣候暖化影響，吉里巴斯或許將在30年內遭淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉里巴斯面臨海平面上升的難題。（圖／達志影像／美聯社）

巴拉指出，馬茂若連任，中國可能以協助促進觀光為由，在吉里巴斯耶誕島（Christmas Island）興建港口設施，但實際上也提供中國軍艦使用。耶誕島面積150平方英里（約388平方公里），是全世界最大的環礁，距離美國夏威夷州（Hawaii）檀香山（Honolulu）的印太司令部只有1300英里（約2092公里）。

吉里巴斯與中國建交後，馬茂今年1月訪問中國，與中國國家主席習近平簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄等文件。巴拉指出，從當時的照片可以看出中國對耶誕島的興趣，因為吉里巴斯列嶼暨鳳凰群島事務部長鐵密卡（Mikarite Temari）也在場。

巴拉表示，在吉里巴斯政壇，鐵密卡是相對邊緣的政治人物，但他在耶誕島所屬萊恩群島（Line Islands）的基礎建設和發展上扮演關鍵角色。

巴拉指出，選舉中有很多討論都與中國有關，例如，中國是否會透過援助的承諾或賄賂，趁機引進中國勞工，興建昂貴及華而不實的工程，這有可能把2019冠狀病毒疾病（COVID-19）帶到吉里巴斯。吉里巴斯目前仍是零確診。

巴拉也說，其他議題還包括中國是否會接管耶誕島，就像中國與索羅門群島建交後，曾企圖租下整座杜拉吉島（Tulagi），用來興建深水港一樣；或者馬茂政府會堅守將中國援助款用於對抗海平面上升、發展觀光基礎建設設施，吸引夏威夷觀光客。

吉里巴斯曾是英國殖民地，二戰期間遭日本占領，美國在太平洋戰爭的塔拉瓦戰役（Battle of Tarawa）中打敗日本，解放吉里巴斯，吉里巴斯二戰後回歸英國，終在1979年獨立，獨立後與美國簽訂塔拉瓦協定（Treaty of Tarawa）。

巴拉在文中指出，吉里巴斯駐聯合國常任代表、也是吉里巴斯前總統狄托（Teburoro Tito）曾說，基於歷史與文化因素，美國仍受吉里巴斯民眾喜愛。而根據塔拉瓦協定，其他國家要在吉里巴斯建立軍事基地，必須獲美國同意。

狄托指出，雖然他很難想像，這項吉里巴斯與美國的友好協定是有可能被廢除的，吉里巴斯只須在廢除協定6個月前知會美國。

►吉里巴斯「親中總統連任」　中國喜迎成功布局南太平洋…美夏威夷基地關注！

 
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