快訊／台贈援「譚德塞家鄉」10萬片外科口罩　外交部：展現Taiwan can help





▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者袁茵／台北報導

外交部20日表示，為了秉持「Taiwan can help」（台灣能幫忙）的精神，並且協助各國對抗新冠肺炎疫情，駐南非代表處決定要援助贈送衣索比亞10萬片外科口罩，值得一提的是，衣索比亞正是世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞的家鄉。

外交部在台灣時間20日於推特上表示，由於台灣成功控制新冠肺炎疫情，成為世界一股良善力量，因此駐南非代表處決定，展現Taiwan can help的精神，要贈援衣索比亞、也就是譚德塞家鄉10萬片外科口罩。

▼外交部贈送譚德塞家鄉10萬片外科口罩。（圖／翻攝自外交部推特）

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