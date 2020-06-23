「小貨車炸彈」引爆畫面曝！撞進苑裡山腳市場　48攤位+10民宅1hr全燒光

▲路口監視器清楚拍攝到，小貨車被撞後衝進路口店家，隨即引發大火。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮山腳市場前路口，22日晚間10時許發生貨車與小客車車禍意外，貨車被撞衝進1間機車行，隨後引發火苗，小貨車駕駛受輕傷自行就醫，但火勢一發不可收拾，市場1、2樓近百坪48攤位付之一炬，苗栗縣消防局出動16車50多人前往灌救，終於在深夜11時30分將火勢控制住，所幸市場內沒有造成人員傷亡。

據路口監視器顯示，1輛小貨車準備穿越市場前路口時，被1輛白色小客車從左側撞上，小貨車失控衝進一間機車行，隨即引起火苗，小客車駕駛見狀立刻下車打電話報警，但不到幾分鐘時間火勢一發不可收拾，猛烈的火勢不斷往外延燒，迅速吞噬了山腳市場的整排店面，消防隊員抵達時趕緊拉出水線灌救，不過起火的店家幾乎都是木頭鐵皮建築，加上鐵門深鎖，火舌在屋內悶燒，增加搶救困難。

▲▼火勢一發不可收拾，不到10多分鐘，市場1、2樓已經付之一炬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後附近分隊全部出動，共派遣16車近55人前往救援，但由於火勢實在猛烈，不到10幾分鐘，15間店面、48個攤位幾乎都已經付之一炬，消防隊員花了將近2個小時才順利控制火勢，初步勘查遭燒毀的山腳市場店面和攤位都沒有住人，整起意外僅造成小貨車駕駛受傷自行就醫，至於車禍發生原因以及引發火警責任歸屬，還待詳查中。

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