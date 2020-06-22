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軍中最地獄配菜「答案不是三色豆」　老鳥回想怕爆：全部都是毛阿

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自臉書／國防部發言人）

網搜小組／周亭瑋報導

每當聊起軍中伙食，老鳥們總有千言萬語，甚至嘲諷是「來自陰間的食物」，儘管退伍多年仍難以忘懷。一名網友日前發文討論，「大家當兵吃過最糞的菜色是啥？」話題掀起熱議，其中某道菜最為人詬病；有趣的是，有鄉民笑說，「三色豆在外面是噴，在裡面算珍饈了！」

網友在PTT八卦板提到，「軍中伙食真的爛成一團，除非你是待特殊特種單位，不然怎麼煮還是那幾樣菜色。我吃過最像噴的就是無色無味的三層肉，X妳娘還沒沾醬油咧！」

請繼續往下閱讀...

新訓最爽缺？當兵千萬別惹「打飯班」　網友爆：可以玩死你（圖／翻攝新兵日記劇照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝新兵日記劇照）

一席話引起廣大共鳴，而大家印象最深刻的地獄菜色莫過於「豬腳」了，老鳥們紛紛表示，「中坑豬腳全部都是毛，嘔嘔嘔嘔嘔」、「豬蹄，只有蹄」、「毛毛豬腳幾乎沒肉在啃骨頭」、「豬腳，咬不動還都是短硬毛」、「我們連有人因為連續三天出豬腳打1985，給你參考」、「豬腳，上面永遠都有毛」。

另外，像是茄子、青菜類等也是噓聲頗高，「番茄醬炒茄子，茄汁茄子」、「最糞是因為茄子沒熟」、「黑胡椒醬三色豆炒青椒加茄子，最上面灑香菜」、「肯定是各式青菜，不管哪種青菜都能炒到跟芥菜一樣超級苦」、「菸灰炒青菜啊」、「所有蔬菜類」。

►我也想要光滑水煮蛋肌啦！

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