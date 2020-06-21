鰻魚飯一碗噴500「罐頭卻超便宜」　網求解...釣出關鍵原因：根本無法比

▲蒲燒鰻魚。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／周亭瑋報導

現烤細緻魚肉搭配獨門醬料，成就出誘人鰻魚飯，這不僅讓它成為高檔日式料理的代名詞，也征服老饕們的味蕾，不過一名網友不解，有別於一碗鰻魚飯動輒4、500塊錢，為何燒鰻罐頭才銅板價位？一席話掀起討論，也釣出內行解答。

「鰻魚到底是貴還是便宜的魚啊？」這名網友在PTT八卦板問道，他表示，日本烤鰻魚一隻可以賣到好幾百塊，外面的鰻魚飯一碗可能一節就要500多塊錢，「反觀同榮燒鰻罐頭，一個才幾10塊，也是做的還不錯吃，雖然口感不可能跟新鮮鰻魚一樣，但是價格差到這樣，很難讓人搞清楚鰻魚的實際價格。」

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▲網友不解，為何兩者價差之大。（圖／翻攝自PTT）

事實上，正港鰻魚飯是現殺上等河鰻，再經過蒸煮、燒烤等繁複工序而成，口感鮮甜滑順，光是魚本身成本就很高了，更別說師傅們鑽研、累積的真功夫；至於鰻魚罐頭、還有部分較為低價的鰻魚飯，大多以海鰻製成，海鰻個體大、成本低，為了方便運輸和儲藏，都是冷凍處理，所以多少會有腥味。

而鄉民們也紛紛回應，「品種不一樣，吃起來也完全不一樣」、「不同的東西在比什麼啦」、「烤鰻魚工法很繁瑣」、「海鰻跟河鰻差別，罐頭都是海鰻，比較便宜」、「先不講鰻魚的品種，罐頭都是炸過，然後泡醬汁；蒲燒鰻要慢烤，花了時間跟功夫，兩者不能相提並較」、「我以為醬汁才是本體」、「日本鰻魚飯用的是日本鰻，罐頭鰻魚用的是灰海鰻，價格差很多」。

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