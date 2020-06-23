時速30騎到待轉區遭撞！他疑惑「到底要不要打方向燈」　交通大隊解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

原本立意良善的機車待轉區，由於部分地區設計問題，加上其他路況因素，多次發生事故，被戲稱是「待撞區」，而騎到待轉區究竟要不要打方向燈，也一直是不少人心中的疑問，對此，交通大隊作出解答。

網友今在PTT八卦板提到，剛剛朋友出車禍，直行騎去待轉區時被後方車輛追撞，「有行車紀錄器，也有速度跟路線證明，當時他已經盡量切右邊外線了，時速大概30左右，結果被一台Force直接從後面肛下去。」

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重點是，作筆錄時警察說，要轉就得打方向燈。一席話讓原po不解，直問「可是行車紀錄器畫面我朋友幾乎是龜速往待轉區慢慢騎過去，有沒有人可以說一下到底要不要打方向燈？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

po文一出，掀起熱烈討論，鄉民紛紛表示，「不用打吧，直接靠邊騎就好了啊」、「都說直行了還打什麼燈…不就單純的追撞嗎」、「他被警察拐了，就說直行進待轉，沒有轉彎才對」、「不用打啦，看過兩段式先打右轉燈，會讓真要右轉的誤判」、「我自己會打欸，可是沒看別人打過」、「個人認為只要有往右偏的意圖，就要打方向燈」、「打右轉別人以為你真的要轉更危險」。

事實上，針對機車騎到待轉區是否該打方向燈，交通大隊之前就作出解釋，目前交通法規並未強制規定騎到待轉區要打方向燈，機車只要騎到待轉區減速慢行即可，除非是「變換車道」才要打方向燈。

簡單來說，車輛在內側車道進入待轉區時，必須打方向燈切至外側車道；而車輛原本就在外側車道的話，則不需打方向燈，只要減速慢行就可以了。