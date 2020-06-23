　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

英國、巴西涉疫情企業　「自主」暫停向中國出口肉品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

▲大陸嚴審有受疫情汙染風險的食品進口。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸海關總署23日公告顯示，英國官方和巴西官方主管部門於22日向陸方通報，其國內的各一家豬肉、牛肉企業因有員工驗出新冠肺炎病毒陽性，已經自主或自願暫停對中國大陸出口所有產品。

這是繼大陸海關總署21日公告稱，暫停向美國泰森（Tyson）進口註冊號為P5842的禽肉企業產品後，陸方再次因疫情疑慮，調整《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》。外界普遍認為，這是受北京近日爆發疫情影響，導致大陸官方嚴格審查自海外輸入的食品。

▲▼北京,大洋路,市場,半關閉。（圖／記者任以芳攝）

▲北京再次爆發嚴峻疫情，多個市場因此封閉或半封閉管理。（圖／記者任以芳攝）

英國方面，大陸海關總署公告稱，英國Tulip公司1家豬肉企業（註冊號為UK/4175/EC）因有員工檢出新冠肺炎病毒陽性，已向英官方主管部門報告自願暫停對華出口所有產品。

英國官方主管部門表示，將持續關注所有在華註冊肉類企業新冠肺炎防護狀況，並及時向中方通報相關信息。

巴西方面，同樣由巴西官方主管部門，在22日向大陸海關總署通報，稱巴西Agra公司1家牛肉企業（註冊號為SIF3941）因有員工檢出新冠肺炎病毒陽性，已報告自願暫停對華出口所有產品。

大陸海關總署指出，已經對《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》進行更新，暫停來自上述企業的產品進口。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
張清芳深夜傳簡訊求助張小燕　嚴厲回覆讓她嚇到了！
撞殺畫面曝光！砂石車「盲彎逆向超車」…騎士噴飛命危
和男友摩鐵開房3天　辣妹躺浴缸暴斃亡
三峽大壩警戒升級！雨狂下…若潰堤「洪水一路淹到上海」　恐怖後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球最大的5G產業集聚區　廣東續推新政：開放公共資源投入新基建

研究：北京疫情是突變病毒株　傳染性可能更強「更易侵入人體」

北京再新增13例確診！　12天累計染疫249人

官媒證實三峽大壩變形？　陸專家：純屬惡意炒作「位移是正常現象」

黑龍江50萬年死火山甦醒　 內含15%電量的巨大岩漿囊

搭訕2女「妳長得好看～」男大生被拒後怒罵：坦克…全程直播網怒肉搜！

女播主太暴露、男播主罵髒話！陸網信辦約談B站、虎牙等10平台

英國、巴西涉疫情企業　「自主」暫停向中國出口肉品

堤壩已變「泥漿瀑布」！水淹1公尺「三峽大壩恐潰堤」...為1940年來最大洪災

46歲媽和女兒同時懷孕！苦惱問老公「要不要孩子？」　檢查結果讓她陷兩難

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

全球最大的5G產業集聚區　廣東續推新政：開放公共資源投入新基建

研究：北京疫情是突變病毒株　傳染性可能更強「更易侵入人體」

北京再新增13例確診！　12天累計染疫249人

官媒證實三峽大壩變形？　陸專家：純屬惡意炒作「位移是正常現象」

黑龍江50萬年死火山甦醒　 內含15%電量的巨大岩漿囊

搭訕2女「妳長得好看～」男大生被拒後怒罵：坦克…全程直播網怒肉搜！

女播主太暴露、男播主罵髒話！陸網信辦約談B站、虎牙等10平台

英國、巴西涉疫情企業　「自主」暫停向中國出口肉品

堤壩已變「泥漿瀑布」！水淹1公尺「三峽大壩恐潰堤」...為1940年來最大洪災

46歲媽和女兒同時懷孕！苦惱問老公「要不要孩子？」　檢查結果讓她陷兩難

最老的最貴！大安區近8萬棟老屋北市最多　安信建經進駐區域推動危老

27監委有24名與民進黨關係密切　國民黨團：堅決反對！

包裹裡有「濃厚刺鼻噁味」！德國郵局急撤60人　12人狂吐6人急送醫

全球最大的5G產業集聚區　廣東續推新政：開放公共資源投入新基建

「一直打我肚子！」柴柴準備下水「空中划船」　爸爸肚皮無奈被踹踢

國民黨青年部LOGO撞名「KY」潤滑液　網笑翻：難怪人才這麼乾

阿婆「斜眼殺出」插隊結帳！小7店員轉身神救援　孕婦：感恩有你

李婉鈺申請重返民進黨　新北黨部：報請中央黨部核准

2700萬買北市「公設比36.8%」！　他算完臉垮掉：一輩子辛苦錢剩23坪

日職／樂天與火腿6連戰　宋家豪、王柏融上演台灣對決？

大陸熱門新聞

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

玉林狗肉節開跑　肉販不戴口罩

三峽大壩潰堤後果曝！洪水直沖上海

北京第二波疫情飆236例！超多患者無新發地接觸史

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

堤壩變「泥漿瀑布」！水淹1m..三峽大壩恐潰堤

口腔潰瘍一年！竟是患致命罕見病

長江中下游最強降雨！貴州街頭變瀑布

46歲媽和女兒同時懷孕　檢查結果讓她陷兩難

中國軍力報告威脅台灣？　國台辦：蘇貞昌惡毒攻擊

三峽大壩告急！　上游四川阿壩水資局清晨升級「洪水橙色預警」

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

老街淹到2樓！　央視警告：重慶綦江1940年來最大洪水

更多熱門

相關新聞

英超／第10輪檢測結果1人呈現陽性

英超／第10輪檢測結果1人呈現陽性

儘管英超已經順利復賽，不過相關的新冠肺炎檢測仍持續進行，英超官方23日公布了第10輪的檢測結果，結果有一人結果為陽性，該名球員或是工作人員即日起將會進行自我隔離7天。

陳時中安心看電影！捧爆米花力挺

陳時中安心看電影！捧爆米花力挺

因疫情心情差！　大叔開槍射殺老婆+兒子

因疫情心情差！　大叔開槍射殺老婆+兒子

吉里巴斯「親中總統連任」　中國喜迎成功布局南太平洋

吉里巴斯「親中總統連任」　中國喜迎成功布局南太平洋

暴龍為首支到佛州備戰球隊

暴龍為首支到佛州備戰球隊

關鍵字：

新冠肺炎中國英國巴西北京大陸戰疫海關總署病毒

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

張清芳投資髮廊擁3豪宅…驚人財力曝光

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面