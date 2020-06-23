英國、巴西涉疫情企業　「自主」暫停向中國出口肉品

▲大陸嚴審有受疫情汙染風險的食品進口。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸海關總署23日公告顯示，英國官方和巴西官方主管部門於22日向陸方通報，其國內的各一家豬肉、牛肉企業因有員工驗出新冠肺炎病毒陽性，已經自主或自願暫停對中國大陸出口所有產品。

這是繼大陸海關總署21日公告稱，暫停向美國泰森（Tyson）進口註冊號為P5842的禽肉企業產品後，陸方再次因疫情疑慮，調整《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》。外界普遍認為，這是受北京近日爆發疫情影響，導致大陸官方嚴格審查自海外輸入的食品。





▲北京再次爆發嚴峻疫情，多個市場因此封閉或半封閉管理。（圖／記者任以芳攝）

英國方面，大陸海關總署公告稱，英國Tulip公司1家豬肉企業（註冊號為UK/4175/EC）因有員工檢出新冠肺炎病毒陽性，已向英官方主管部門報告自願暫停對華出口所有產品。

英國官方主管部門表示，將持續關注所有在華註冊肉類企業新冠肺炎防護狀況，並及時向中方通報相關信息。

巴西方面，同樣由巴西官方主管部門，在22日向大陸海關總署通報，稱巴西Agra公司1家牛肉企業（註冊號為SIF3941）因有員工檢出新冠肺炎病毒陽性，已報告自願暫停對華出口所有產品。

大陸海關總署指出，已經對《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》進行更新，暫停來自上述企業的產品進口。

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