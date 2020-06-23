　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國連70天巡航…日秒更名釣魚台「登野城尖閣」　中台日3國各強硬表態！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲釣魚台問題將再度浮現。（圖／CFP）

記者陳亭伃／綜合報導

日本沖繩縣石垣市議會22日通過議案，將釣魚台更名為「登野城尖閣」，將於10月1日正式實施，此舉引來中國、台灣的不滿，紛紛表態反對。尤其中國方面，強烈指責日本這樣的做法，不能改變釣魚台島屬於中國的事實，且隨即派4艘海警船在釣魚台附近宣示主權，其中一艘甚至配的機關砲。

綜合外媒報導，中印邊界問題之後，中國大動作在「領土問題」上，《CNN》在分析報導中更預測「下一個亞洲戰場就在釣魚台列嶼」，間隔幾日，日本隨即重申對於釣魚台的主權主張，22日更通過更名釣魚台為「登野城尖閣」。中國海警局在日本宣布更名議案通過同日，隨即派遣海警2502艦艇編隊在釣魚台海域內巡航。

▲▼中國海警隊在微博宣布在釣魚台附近巡航。（圖／翻攝自中國海警隊微博）

▲中國海警隊在微博宣布在釣魚台附近巡航。（圖／翻攝自中國海警隊微博）

日本海上保安廳巡邏船發現之後，警告中方不得接近日本領海，且已為中國公務船連續70天在該海域繞行。中國外交部發言人趙立堅表示，釣魚台列嶼是中國固有領土，中國維護領土的主權堅定，日方的更命案通過，是對中國領土主權的挑釁、非法且無效。

而總統府發言人張惇涵22日也表示，釣魚台列嶼是中華民國領土，這是政府的一貫立場，也不會單邊行為而改變，此外也有注意到中國公務船多日來在相關水域騷擾漁民作業，唯有秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議。

►中國「領土衝突動作頻頻」日本搶表態　CNN預測：釣魚臺恐淪下一個亞洲戰場！

►快訊／石垣市議會正式通過釣魚台更名「登野城尖閣」　10/1起實施！

►端午中秋這樣犒賞自己最划算

ET快訊
張清芳深夜傳簡訊求助張小燕　嚴厲回覆讓她嚇到了！
撞殺畫面曝光！砂石車「盲彎逆向超車」…騎士噴飛命危
和男友摩鐵開房3天　辣妹躺浴缸暴斃亡
三峽大壩警戒升級！雨狂下…若潰堤「洪水一路淹到上海」　恐怖後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女護理師「拿下面罩透氣」慘被扣薪　網友聲援驚見便服照…根本真人版巨乳娜美！

電視台直播「新冠肺炎病患死前30分」　掙扎急救→死亡全入鏡…慘遭砲轟！

2姐妹公園「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上…捅成雙屍疊草叢！

性侵妹妹也是姪女！澳40人「公社家庭」噁爆曝光　家人全是亂倫交配生下

15歲成為百萬富翁！18歲網紅到峇里島拍美照　男友在旁卻撞車身亡

白宮貿易顧問爆「美中協議玩完了」　川普急發聲：完好無損！

假GG偷塞127克古柯鹼！　英國男闖機場被抓包　最高判3年

中國連70天巡航…日秒更名釣魚台「登野城尖閣」　中台日3國各強硬表態！

16歲男低頭發現「腿上有1公尺長鯊魚」　父子聯手擊退...身上40個血印

威廉哈利爆本世代最嚴重「繼承之爭」！　王室專家曝30年兄弟情破裂內幕

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

15歲成為百萬富翁！18歲網紅到峇里島拍美照　男友在旁卻撞車身亡

白宮貿易顧問爆「美中協議玩完了」　川普急發聲：完好無損！

假GG偷塞127克古柯鹼！　英國男闖機場被抓包　最高判3年

中國連70天巡航…日秒更名釣魚台「登野城尖閣」　中台日3國各強硬表態！

16歲男低頭發現「腿上有1公尺長鯊魚」　父子聯手擊退...身上40個血印

威廉哈利爆本世代最嚴重「繼承之爭」！　王室專家曝30年兄弟情破裂內幕

快訊／睽違4個月！東京迪士尼7/1重新開放入園　1天預計吸引1.5萬人

波頓以為自己是總統！醉心權力耍大牌　白宮前發言人：他不受歡迎

因疫情心情爆爛！　美國大叔開槍射殺老婆+兒子　1兒幸運逃生

遲未就「新疆問題」制裁陸　川普：擔心影響貿易談判

李婉鈺申請重返民進黨　新北黨部：多次與黨提名候選人競爭

2700萬買北市「公設比36.8%」！　他算完臉垮掉：一輩子辛苦錢剩23坪

日職／樂天與火腿6連戰　宋家豪、王柏融上演台灣對決？

研究：北京疫情是突變病毒株　傳染性可能更強「更易侵入人體」

福特於歐洲推出Focus油電版　導入48V動力、12.3吋數位儀表

說・流行／FREITAG為做獨一無二的包　顧用偵探在公路上找「卡車帆布」

女騎士被撞「滿腿血痕」！無照男「奇葩話術」求商量　她秒報警制裁

三峽大壩囤「黃河一年水量」！他示警：若潰堤「摧毀力比核彈還強」

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！清潔員撈到旅行袋　打開一見嚇傻

血債血還！　《最後生還者二部曲》踏上殘酷的復仇之旅

國際熱門新聞

蘋果WWDC20懶人包！ 重點一次整理

譚德塞：新冠疫情的影響將會持續數十年

海灘驚現「神祕行李箱」！少女拍抖音聞惡臭

非裔之死員警現身超市！女客爆走威脅人身安全

金與正炸掉韓聯辦金正恩神隱　名嘴揭詭異點

英國巨石陣附近　發現新石器時代巨大豎井圈

重開邊境　泰擬先讓7類外國人入境

他曝光陣亡印軍「2大真正死因」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

WHO：地塞米松可治新冠肺炎重症患者

即／俄外交部：中、印外交部長23日會晤

2姐妹「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上

美國仍有許多民眾堅持不戴口罩

中歐視訊峰會　李克強：合作多過競爭

更多熱門

相關新聞

英、巴涉疫情肉企　暫停向中國出口

英、巴涉疫情肉企　暫停向中國出口

大陸海關總署23日公告顯示，英國官方和巴西官方主管部門於22日向陸方通報，其國內的各一家豬肉、牛肉企業因有員工驗出新冠肺炎病毒陽性，已經自主或自願暫停對中國大陸出口所有產品。

吉里巴斯「親中總統連任」　中國喜迎成功布局南太平洋

吉里巴斯「親中總統連任」　中國喜迎成功布局南太平洋

中國「運9」偵察機飛入日本海

中國「運9」偵察機飛入日本海

疫後經濟　阿里砸85億賦能合作夥伴

疫後經濟　阿里砸85億賦能合作夥伴

2加國公民遭中國起訴　美國務卿要求放人

2加國公民遭中國起訴　美國務卿要求放人

關鍵字：

登野城尖閣日本中國台灣釣魚台釣魚台問題

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

張清芳投資髮廊擁3豪宅…驚人財力曝光

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面