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勇鷹「各方面都是全新飛機」　試飛官：與IDF不同

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文／中央社記者游凱翔台中22日電

勇鷹高教機今天上午 在清泉崗基地成功首飛，兩位試飛官都表示，勇鷹無論外觀、氣動力學都與IDF不同，是全新飛機；後座教官 更可利用4K影像複視器同步得知前座影像、數據，甚至可操作落地，視野比目視效果還佳。

▲▼清泉崗勇鷹試飛。（圖／國防部提供）

▲勇鷹新式高教機在清泉崗試飛。（圖／國防部提供）

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新 式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定 名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練，有利銜接未來F-16V等先進戰機戰訓任務。

首架勇鷹新式高教機今天上午9時20分在台中清泉 崗基地正式首飛，上午9時32分成功降落，共計飛行12 分鐘，飛行課目包括地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試、五邊進場、保持最佳進場姿態落地。期間同樣是國造IDF經國號戰機也高速衝場致意，寫下國機國造 歷史新頁。

勇鷹試飛官路志元表示，他對於勇鷹高教機相當有信心，因此心情上不會覺得緊張，從飛機工程設計、研 發組裝生產，一直到地面測試他都很有信心，希望今天將勇鷹最好的一面呈現給外界。

路志元指出，今天課目均在高度5000呎，並執行 5000公呎課目測試，確定性能、品質、安全、安控都是 正常的；他提到，結束試飛後，總統蔡英文也曾詢問他的心情，並給予肯定，更以這架飛機為榮，「感覺得出來蔡總統心情很好」。

路志元說，外界很多人都認為勇鷹是由經國號IDF戰機研發改良而來，但事實上，無論是外觀、氣動力學等都跟IDF不同，是全新的飛機，後續也會有9到10個月 的研發測試。

試飛官管延年也指出，外界懷疑勇鷹沿用IDF設計 ，會有前後座高低差不足的問題（教練機後座教官席應 高於前座學員席），但外界不知道的是，後座有4K影像 複視器可供教官同步得知前座影像、數據，甚至可操作 落地，視野比目視效果還佳。

漢翔公司總經理馬萬鈞說，6月10日是勇鷹的首次 離地試飛，加上今天的正式首飛，勇鷹已經進行了4次飛行，後續還會有無數次試飛，經過一連串測試後再邀請空軍共同測試，直到空軍認為沒有問題後才會量產。

有關勇鷹具備「平戰轉換」功能，馬萬鈞只表示，如掛載飛彈，就不是教練機，而是戰機，「因此勇鷹目前就是教練機」。

媒體追問，擔任部訓機任務時必須掛載彈藥，馬萬鈞答覆，航空業的進步並不是以前可以想像，可以透過很多方式達成訓練目的，勇鷹絕對不會比國外教練機差。

今天也有漢翔員工在會場高舉「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」看板，感謝蔡總統的支持，馬萬鈞說，這是同仁自發性的活動。

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