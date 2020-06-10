解放軍教練機一次看！海軍力推「海山鷹」高教機　培訓短場起降能力

▲教-9教練機（山鷹）。（圖／翻攝自中國航空工業公司官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

我國空軍在10日進行勇鷹（BRAVE HAWK）高教機試飛，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，預計在22日舉行首飛儀式。除了我國教練機的發展外，解放軍空軍的教練機也相當值得關注，據國防院先進科技所報告，解放軍剛在5月試飛由教-9改良的海山鷹教練機，提供海軍第2艘國產 003 型航艦使用。

報告指出，解放軍的教練機訓練體系分為初、中、高三階段，目分別由初級教練機初教-6型、中級教練機教-8型、高級教練機教-9和教-10執行訓練任務。在教-10之前，高級訓練機主要由教-9 承擔。

在解放軍空軍的訓練體系中，教-6在1958年完成首飛，至今培育上萬名飛行員，從未出現一起因設計、製造品質問題引起的重大飛行事故，被譽為「中國飛行員的搖籃」。

▲教-6初級教練機。（圖／翻攝自中國空軍）

教-8則是在1990年代由中國與巴基斯坦合作研製的教練機，具有機身輕巧、起飛距離短、兼容性強特點，機翼兩側各有 2 個武器掛點，能夠攜帶一噸的武器裝備，不僅是教練機，在特殊情況還可作為戰機使用。

教-9教練機代號為「山鷹」，由中航貴飛有限責任公司研製，2003 年首飛，2007 年正式定型，是教-7的改良版，雖然屬於二代機水平，但速度可達1.5 馬赫，與教-10相比占有些微優勢。

教-10代號「雄鷹」，在2006可全天候、全高度對空中目標進行搜索跟蹤，對地面目標進行精確測距，最大探測距離 30 公里年5月進行首飛，是中國第一款按照西方標準研製高級教練機，還可作為輕型戰鬥機使用，執行低度空戰和對地攻擊。

▲殲教-10（獵鷹）高教機（圖／翻攝自新浪軍事）

解放軍空軍曾在今年3月發布布《2020，奮飛在春天》宣傳片，其中首次出現以殲-20隱形戰鬥機、殲-16多用途戰鬥機、Su-30MKK多用途戰鬥機和教-10教練機組成空中編隊，是教-10與殲-20首次公開同框。

解放軍003型航空母艦是大陸第2型國產航空母艦，採用彈射起飛作為艦載機的動力來源，在不及300公尺的甲板上進行短場起降需要經過一定的訓練，而在海山鷹教練機服役後，將可為航母飛行員的培訓做出貢獻。

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