勇鷹高教機試飛影片曝光！國防部公布IDF近距離拍攝畫面

記者林銘翰／台北報導

空軍新式高教機去年9月24日於台中漢翔公司正式出廠，總統蔡英文將其命名為「勇鷹（BRAVE HAWK）」，空軍10日上午已經在台中清泉崗基地進行勇鷹高教機試飛，並由2架經國號（IDF）戰鬥機伴飛拍攝，國防部下午也首度公布高教機試飛的近距離畫面。

國機國造首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並由蔡英文定名為「勇鷹」，以紅白藍塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」，預計今年6月首飛。

▲勇鷹高教機10日於台中清泉崗基地執行試飛。（圖／國防部提供，下同）



有關能否能依照計畫於6月首飛，鄭榮豐日前在立法院備詢時表示，空軍目前正積極準備首飛作業，一切按照計畫進行中，6月一定會完成首飛，動態、靜態測試都已順利完成，後續會視天氣狀況規劃，在適當的時間安排向國人說明；國防部副部長張哲平也說，概略首飛的時間點會在6月下旬。

空軍目前規劃在22日進行勇鷹高教機試飛，屆時將由總統蔡英文親自視導並主持首飛儀式，空軍10日在台中清泉崗基地起飛進行試飛，時間將為期三天，10日一早也吸引大批軍事迷到場拍攝。

勇鷹高教機10日上午起飛後，未收起落架，並有2架經國號（IDF）戰鬥機伴飛進行拍攝作業，試飛約20分鐘後成功降落，空軍表示，接下來2天也將繼續進行各項測試，並在22日舉行首飛儀式。

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