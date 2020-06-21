勇鷹高教機22日台中首飛　將寫下國機國造歷史新頁

▲勇鷹高教機明（22日）台中首飛，將寫下國機國造歷史新頁。（圖／國防部提供）

文／中央社

國機國造、首架勇鷹 新式高教機去年9月在漢翔出廠後，歷經近一年的調教，日前已完成動態、靜態等測試，明天上午將在台中清泉崗機場正式首飛。

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新 式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」，有利銜接未來戰機訓練。

軍方指出，勇鷹的動態、靜態測試日前已逐步完成，明天上午將在台中清泉崗機場正式首飛，屆時總統蔡英文也將親自視導，待首飛降落後，蔡總統預計在勇鷹前方致詞、慰勉試飛人員及推動國機國造的相關人員。

「勇鷹」自民國106年開工起，創造約1200工作職缺，新台幣668億元的經費中，超過一半377億元的訂單留在台灣，預計在110年還會再增加800個工作機會。其中飛控、航電軟體都是100%自行掌握，撰寫超過100萬行的軟體程式，構改的最大特色就是大量使用複合材料，包括新的座艙、新的電子零件都是IDF時代所沒有，展現台灣航太進步。

「勇鷹高教機也能達到平戰結合、平戰轉換、平戰 一體的功能」，特別的是，退役空軍中將副司令張延廷受訪表示，勇鷹有預留對地、對海的作戰空間，在作戰情況下可擔負戰備，並進入作戰序列；現行AT-3並不具備平戰結合的能力，但勇鷹有火控、跨載及導引系統，「這是一個很好的設計」。