國機國造6年計畫曝光　2026交機66架、輔助計畫、訓練系統

▲清泉崗勇鷹試飛。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

國機國造、首架「勇鷹」新式高教機22日在台中清泉崗機場正式公開執行首飛，總統蔡英文親自到場視導。民進黨立委王定宇除了說明國機國造6年計畫，也報告預劃進度，2021年11月進行小批量生產，2023年3月起開始量產，2026年6月完成66架交機工作。

王定宇22日在臉書表示，馬英九政府原先的「國機國造」政策，是傾向與義大利的阿萊尼亞·馬基航空合作生産M 346，但2016年蔡英文上任後，決定「國機國造、自研自製」新式高教機T-5，於是2016年起，在國防自主的政策主導下，推動「國機國造、自研自製」計畫。

王定宇指出，2017年2月7日，台灣國防部與中科院和漢翔舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，「國機國造」正式啟動，4月25日中科院與漢翔舉行「新式高教機簽約儀式」，以委製的方式由中科院負責構型設計，中科院再以主合約商的方式，委託漢翔公司生產66架T-5高教機，總經費為686.4億元臺幣（約23.4億美元）；2018年3月完成關鍵設計審查，並規劃將生產4架原型測試機，6月1日 首架原型機開始上架製造；11月27日空軍司令部舉辦「新式高教機-你我來命名」網路票選活動，最後由「勇鷹」獲得最高票。

▲勇鷹試飛官飛行頭盔。（圖／青年日報）

王定宇提到，2020年5月完成首飛備便審查，6月2日上午9點首度實施跑道「滾行測試」，6月10日進行首飛測試任務，6月22日由蔡英文見證，勇鷹高教機完成首飛，這是「國機國造」重要的里程碑，執行的試飛官為路志元、管延年。

▲空軍高教機首飛展示，蔡英文慰勉試飛官。（圖／ETtoday攝影中心攝）

王定宇也說明預劃進度，國機國造2021年11月進行小批量生產，2023年3月起開始量產，2026年6月完成66架交機工作，同時交付26套地面輔助訓練系統，包含16套任務計畫系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、12套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。