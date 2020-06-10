　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首架「國機國造」勇鷹高教機今試飛　IDF戰鬥機伴飛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「勇鷹」新式高教機今（24）日正式出廠，紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光，向國人宣示國防自主決心。（圖／漢翔提供）

▲「勇鷹」高教機將於22日舉行首飛儀式。（圖／漢翔提供）

記者林銘翰／台北報導

空軍新式高教機去年9月24日於台中漢翔公司正式出廠，總統蔡英文將其命名為「勇鷹（BRAVE HAWK）」，空軍參謀長鄭榮豐日前表示，6月一定會完成首飛，後續會視天氣狀況規劃，在適當的時間安排向國人說明。不過，空軍10日上午已經在台中清泉崗基地進行勇鷹高教機試飛，並吸引大批軍事到場拍攝，總統蔡英文將於22日赴基地視導，並親自主持勇鷹首飛儀式。

國機國造首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並由蔡英文定名為「勇鷹」，以紅白藍塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」，預計今年6月首飛。

有關能否能依照計畫於6月首飛，鄭榮豐日前在立法院備詢時表示，空軍目前正積極準備首飛作業，一切按照計畫進行中，6月一定會完成首飛，動態、靜態測試都已順利完成，後續會視天氣狀況規劃，在適當的時間安排向國人說明；國防部副部長張哲平也說，概略首飛的時間點會在6月下旬。

空軍目前規劃在22日進行勇鷹高教機試飛，屆時將由蔡英文親自視導並主持首飛儀式，空軍10日在台中清泉崗基地起飛進行試飛，時間將為期三天，10日一早也吸引大批軍事迷到場拍攝。

勇鷹高教機10日上午起飛後，未收起落架，並有2架經國號（IDF）戰鬥機伴飛，試飛約20分鐘後成功降落，空軍表示，接下來2天也將繼續進行各項測試，並在22日舉行首飛儀式。

其他人也看了這些...

振興三倍券怎麼領、怎麼用？　「四種使用攻略」一次就看懂
跟著4步驟教學圖買紙本「三倍券」　直購、超取、網購、郵局都可搞定
6/7就解封7/15才發三倍券　丁怡銘：暑假全家出遊消費加乘大

更多熱門新聞...

唐鳳宣布將推出三倍券地圖　民眾不用到處排隊
健保卡買三倍券洩個資？唐鳳：只讀取不存放紀錄
國民黨團批三倍券變「排窮券」：排除受衝擊最深的小攤商

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明
板橋「28歲最有錢住戶」開吉500網友！罵保全奴才影片曝..
快訊／衝民進黨黨部！杏仁哥「這一次支持小英」：有做到就大大按
韓國瑜派人勸退凱道遊行　主辦方怒嗆退縮沒擔當「明開記者會切割
佐佐木希AV小三發聲！爆廁所激戰：有私下道歉…人正在台灣行蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「朱立倫戶籍在三重」 黨秘書長徵詢高雄補選人選排除王金平

昔日「十大槍擊要犯」遞補桃園市議員！　段樹文：等待是天公伯給的磨練

逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明：與國民黨無關

韓國瑜遭罷免...韓粉不捨「擬送萬民傘」清官才能收：市長不是被趕出高雄

「明天上班最後一天」　韓國瑜臉書號召：歡迎市民到鳳山跟他告別

時力看好陳其邁投入補選　徐永明：前提是得先辭去副院長

快訊／衝民進黨中央黨部！杏仁哥「這一次支持小英」：有做到就大大按讚

快訊／韓國瑜還原許崑源自殺原因　怒嗆「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」

罷免韓國瑜通過！他PO「唯一一屆」署名市長獎狀　網笑：期間限定，錯過不再

高雄補選民眾黨組4人小組徵詢　開放合作、無黨優先

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

「朱立倫戶籍在三重」 黨秘書長徵詢高雄補選人選排除王金平

昔日「十大槍擊要犯」遞補桃園市議員！　段樹文：等待是天公伯給的磨練

逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明：與國民黨無關

韓國瑜遭罷免...韓粉不捨「擬送萬民傘」清官才能收：市長不是被趕出高雄

「明天上班最後一天」　韓國瑜臉書號召：歡迎市民到鳳山跟他告別

時力看好陳其邁投入補選　徐永明：前提是得先辭去副院長

快訊／衝民進黨中央黨部！杏仁哥「這一次支持小英」：有做到就大大按讚

快訊／韓國瑜還原許崑源自殺原因　怒嗆「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」

罷免韓國瑜通過！他PO「唯一一屆」署名市長獎狀　網笑：期間限定，錯過不再

高雄補選民眾黨組4人小組徵詢　開放合作、無黨優先

爸病倒半年沒意識...愛犬「奇蹟吻醒」　他每天努力抬手摸狗！

上街買宵夜「轉角遇到羊」　飼主出現帶回：是我的2隻黑羊

台南市消防之友會　表揚2019年度消防局績優團體及個人獎勵金

「朱立倫戶籍在三重」 黨秘書長徵詢高雄補選人選排除王金平

推案熱區「裝熱」否？　查一官方數字全洩底

昔日「十大槍擊要犯」遞補桃園市議員！　段樹文：等待是天公伯給的磨練

澎湖東海見「灰美稀客」飛天又潛水　遊客驚呼連連：好厲害喔！

香港立法會選舉9月6日登場　民主派拚過半已做好「被DQ」準備

整棟老宅夯！中山區億元老屋1年成交20件　總銷近40億

談NBA閉門復賽　庫茲馬：身體負荷狀態最關鍵

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

吳秋麗：黃捷故意哭給媒體看　她還原現場

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

最佳救火次長　高雄代理市長新黑馬

罷捷連署書堆「這麼高」　重啟二日破1.2萬份！

韓國瑜下一步曝...她一聽秒回「蛤」

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

即／杏仁哥「這一次支持小英」

韓流退潮　陳其邁3路徑回歸高雄

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

韓國瑜再戰2024總統　劉寶傑大驚：你不要嚇我

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了

更多熱門

相關新聞

陳其邁拼高雄補選誰接副院長？ 蔡英文：黨提名後才會有代理問題

陳其邁拼高雄補選誰接副院長？ 蔡英文：黨提名後才會有代理問題

針對外界關注是否會派行政院副院長陳其邁回家拚補選，蔡英文回應，高雄補選民進黨的提名人，黨部會有機制做決策。民進黨對高雄建設、和對高雄承諾，這些都會納入決策過程，等高雄候選人出現，才會有副院長代理問題。

高教機「勇鷹」試飛　小英22日主持首飛

高教機「勇鷹」試飛　小英22日主持首飛

吃蚵仔煎被指想「罷柯」　蔡英文：想像力太豐富

吃蚵仔煎被指想「罷柯」　蔡英文：想像力太豐富

蔡英文誠摯歡迎捷克議長8月訪台：兩國共享民主自由價值

蔡英文誠摯歡迎捷克議長8月訪台：兩國共享民主自由價值

快訊／蔡英文：任何人都不應該消費許崑源

快訊／蔡英文：任何人都不應該消費許崑源

關鍵字：

高教機勇鷹空軍國防部蔡英文

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面