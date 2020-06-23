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Apple Watch大升級　watchOS 7加入睡眠計畫功能

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記者邱倢芯／台北報導

一年一度的Apple開發者大會（WWDC）終於來了！今年Apple在Apple Watch上又增添了新功能，這次所亮相的watchOS 7作業系統中，除了增加每年都會更新的錶盤選擇外，還加入了「睡眠計畫」功能。

▲▼蘋果開發者大會WWDC,iPadOS 14, watchOS 7（圖／取自YouTube／Apple）

▲watchOS 7。（圖／取自YouTube／Apple）

健康功能更新：
這次watchOS 7增加了睡眠計畫功能，讓你可以更了解自己的睡眠品質，並進一步了解自身身體狀況。

不過，Apple的睡眠計畫功能不僅僅是要追蹤你的睡眠狀況，而是做出一系列的規劃；例如，在睡前Apple會要求使用者建立自己的睡眠計畫（幾點睡、幾點起床）。

但是一般人本來就很難達到這樣的目標，因此Apple也打造了一系列的助眠功能，假設你設定要每天11點睡，那麼在11點前手機就會跳出助眠模式，並且會搭配自動開啟勿擾模式。

另外，裝置也會搭配冥想App，或是跳出助眠音樂，來讓你更準時地進入夢鄉；而在你睡著後，手錶就可以進行睡眠追蹤。而到了起床時間，手錶會依照使用者設定（鬧鈴或震動），來提醒你起床。

除此之外，在你抬起手關閉鬧鈴時，手錶也會提醒你現在剩下的電量，好讓你判斷是否該充電。

錶盤分享：
有時看到身旁親朋好友的Apple Watch錶盤食用、好看，但一時找不到嗎？新推出的watchOS 7增加了錶盤分享功能。使用者只要長按錶盤，在跳出的項目當中點擊分享、聯絡人，即可快速傳送錶盤了。

新增運動模式：
在這次的作業系統更新後，Apple Watch的運動模式將加入跳舞、緩和兩種新模式。在跳舞模式當中，手錶不單單只有偵測手部擺動，就連只有下半身的舞動都可以精準偵測。

洗手偵測：
多數的手錶產品中，多已加入了洗手提醒模式；不過Apple Watch的洗手偵測則是讓使用者不需要特別開啟功能，而是透過偵測洗手動作，並搭配上聲音（水龍頭水流）偵測的方式，來幫你計算你洗手洗了多久，確保你是否有正確的洗手。

▼watchOS 7新增洗手偵測功能。（圖／取自YouTube／Apple）

▲▼蘋果開發者大會WWDC,iPadOS 14, watchOS 7（圖／取自YouTube／Apple）

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