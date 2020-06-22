蘋果WWDC倒數計時！週二凌晨1點登場　iOS 14等最新作業系統預測搶先看

▲WWDC 2020。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple開發者大會（WWDC）即將於明（23）日凌晨1點開跑，今年最特別的是，因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，這次的WWDC改採全線上的形式呈現。不過，今年也有可能是iOS作業系統內容最豐富的一年，《ETtoday新聞雲》記者也整理了這次iOS 14等作業系統可能的改變，讓大家在WWDC開始前，搶先了解可能的改變。

iOS 14：

主介面大更新：不少外媒皆指出，iOS 14將改採Widget（小工具）的方式呈現，讓App直接變成頁面上實用的小工具。

Safari內建網頁翻譯：大多數的使用者多會使用Google Chrome來進行網頁翻譯，不過在這次的iOS 14更新後，外傳也有機會讓Safari擁有網頁翻譯功能。

健身應用升級：外傳Apple在今年的WWDC當中可能會推出可兼容於iPhone、iPad、Apple TV、Apple Watch的健身App。

iMessage支援功能升級：據傳，Apple有可能在iMessage當中加入「＠」人的功能，以及在訊息發送後對其進行撤回的功能。

iPhone多工處理：大家都知道，iPad上已可支援多功能功能，而現在這項功能將會透過iOS 14導入iPhone當中。

watchOS 7：

這次手錶的作業系統當中，將有可以推出更方便父母親控制小孩、共享錶盤配置，以及血氧追蹤功能。

除了作業系統 還有硬體產品？

外傳，今年Apple將在WWDC當中推出兩款硬體產品，分別是搭載ARM晶片的MAC產品，以及更升級的iMAC桌機。