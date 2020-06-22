醫療保健市場的潛值逾105兆元！　Apple Watch可望徹底改變人們的生活

▲Apple Watch的健康功能擴張可望改變人們的生活。（圖／phoneArena）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果可能在WWDC上推出一款睡眠追蹤應用，而三星也傳出計畫推出睡眠追蹤及血壓追蹤應用，科技醫療市場上的競爭戰已經逐漸敲響戰鼓。蘋果在去年2月發布的一份報告中顯示，正在與Smart Beddding Systems合作，開發睡眠追踪應用，並在同年獲得一項專利，內容涵蓋了在睡眠監測和管理慢性病的功能。

蘋果曾在2019年世界心臟日上明確表示對進軍醫療保健業的強大企圖心，庫克曾說，「蘋果對人類最大的貢獻將會是『健康』。」CNBC醫學記者 Christina Farr 上週發布一份報告，指出蘋果在3.5兆美元（約新台幣105兆元）的醫療保健行業中仍有很大的成長空間。

Farr表示，在過去5年之間，蘋果組建了一支龐大的內部團隊，由醫生、健康教練和工程師組成，開發健康相關的軟體和硬體設備，有了具體的策略和生物醫學突破，例如非侵入性血壓或血糖監測，蘋果將在WWDC上發布健康技術領域的發展方向。

Farr進一步補充，蘋果已經宣布與保險商建立合作關係，可以透過用戶的健康行為來賺取設備成本，並正在商討補貼醫療費用的計劃；此外蘋果推出更先進的感測器，包括血糖監測儀或血壓監測儀，根據資料顯示，十分之一的美國人患有一種或多種慢性病，超過三分之一的美國人患有2型糖尿病的風險，蘋果硬體產品具有監測及預防作用，屆時會有更大的市場。

專攻糖尿病的虛擬醫療診所Steady Health的創始人 Henrik Berggren 表示，若蘋果能實現無創血糖機、血糖監控與血壓計等技術，Apple Watch將會徹底改變我們的生活。

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