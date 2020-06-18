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Q1智慧手錶出貨報告出爐！華為年增113%　擠下三星排行第二

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▲▼ HUAWEI WATCH GT 2。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲圖為HUAWEI WATCH GT 2。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

市場調研公司Canalys發布2020年第一季智慧手錶銷售報告，雖然Q1全球智慧手錶出貨量年增12%至1430萬支，但作為市場龍頭的蘋果Apple Watch Q1銷售較去年同期下滑13%，市佔也下滑了10.4個百分點。

報告指出，這是首次北美出貨量不及全球智慧手錶出貨量的三分之一，Canalys分析師Vincent Thielke指出，海外對智慧手錶的強勁需求抵銷了歐美Apple Watch的銷售放緩，在歐洲及北美市場，消費者的目光更專注於藍牙無線耳機AirPods，該設備如今已取代Apple Watch，成為iPhone用戶的「必備」配件。

Vincent Thielke說：「值得注意的是，在這些市場（歐洲、北美）中三星及Garmin的銷售則有所增長，而其他地區則是蘋果、華為吸引最多用戶，蘋果在東南亞與拉丁美洲獲得主要的推動力。」

外媒推測，Apple Watch市佔下滑可能跟華為的增長有關。華為Q1智慧手錶出貨量達210萬支，較去年同期增長113%，市佔也從2019年Q1的7.9%增漲至今年Q1的14.9%。不過華為之所以能迅速增長主要是因為部分購入華P40系列手機者，即可獲得免費的華為Watch GT 2。

華為的飆升，使原本市佔位居第二的三星被擠下，以12.4%排行第三，其次為Garmin（7.3%）、Fitbit（6.2%）。

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