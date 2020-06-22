等了2個月！土耳其「首批28台灣人」集體送上機　晚間將抵國門

▲28名台灣人將搭卡達航空轉機返國。（圖／翻攝Qatar Airways粉絲頁）



文／中央社

28位台灣民眾今天將從伊斯坦堡出發，途經卡達首都杜哈及香港，將於23日晚間抵台。這是停飛的國際航班復飛後，首批自土耳其集體返回台灣的旅客。

去年有超過10萬名台灣觀光客到訪土耳其，全球疫情爆發初期仍有台灣旅行團在本地觀光，他們後來紛紛加快腳步打道回府。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）於3月底停飛全球航班，國際航班也紛紛停飛伊斯坦堡，導致在本地自助旅行的零星旅客、從事國際貿易人士，以及在土耳其的留學生或交換生等台灣民眾滯留。

▲疫情期間台人返國，機場進行大消毒。（資料照／記者李毓康攝）



駐土耳其代表處今天指出，於4月間陸續接獲這些民眾及其在台家屬多次洽助，代表處密集向土航交涉派遣包機的可行性，但因報名搭乘人數僅20餘人，土航基於成本考量婉拒此一建議。

代表處於6月9日得知，日本駐土耳其大使館正安排包機載運日僑返國，隨即多方交涉土耳其外交部、土耳其駐台代表處和土航，設法安排台灣民眾搭乘此一包機經東京轉機回台。

儘管已經聯繫接近完成，最終仍因土航內部調度考量，突然將行程提前一天，造成台灣民眾將面臨抵東京後無銜接班機回台的窘境。20餘名台灣民眾只好繼續留在土耳其等待機會。

土耳其政府於11日起逐步開放部分國際航班，代表處在釐清各種可行的轉機路線之後，最終確認22日搭乘卡達航空公司（Qatar Airways）由伊斯坦堡起飛經杜哈、香港轉機回台的航線，28名國人今天上午自不同城市聚集到伊斯坦堡機場。一行人今晚啟程後，預定當地時間23日晚間抵桃園機場。