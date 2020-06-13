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網軍掰！　推特永久刪除3.2萬組「中、俄、土耳其」假帳號

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▲▼社群平台推特(Twitter)共有1.4億活躍用戶，每天會發表約3.4億條推文。（圖／達志影像／美聯社）

▲推特大砍網軍帳號。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

擁有超過3億個活躍用戶的社群網站推特（Twitter）日前關閉17萬個與中國政府有關的帳號，接著又在12日宣布，刪除3.2萬個各國網軍的帳號，其中大部分來自於中國、俄羅斯與土耳其。除此之外，還有15萬個專門加強網軍內容的可疑帳戶，正在鎖定調查當中。

根據《TheStreet》報導，推特在12日宣布，永久刪除（permanently removed）3萬2242個網軍帳號與內容，而這些帳號大部分來自中國、俄羅斯與土耳其。其中有2萬3750個網軍帳號是來自中國，他們透過推特發布「有利於中國共產黨的政治故事」。

另外有1152組帳號來自於俄羅斯，這些網軍為了政治目的，以不真實、相互合作的方式，發表支持「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）的言論，並攻擊政治異議人士。還有7340組帳號來自土耳其，這些網軍放大有利於土耳其正義與發展黨（AK Parti）、支持土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）的內容。

除此之外，推特也發現了15萬個專門加強網軍內容的可疑帳戶，目前這些帳號沒有被立即刪除，而是鎖定進行後續調查。

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