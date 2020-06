土耳其東部規模5.5地震再襲！　震感強烈

▲土耳其東部賓格爾省當地15日上午9時51分發生規模5.5地震。(圖/翻攝自歐洲地中海地震中心)

記者詹雅婷/編譯

土耳其東部賓格爾省繼14日造成1死18傷的規模5.7地震後,當地15日上午9時51分(台灣時間15日下午2時51分)再度發生規模5.5地震,震央位在卡爾勒奧瓦城鎮以西約23公里處,震源深度只有5公里。根據網友稍早最新回報,這場地震震感強烈。

該起地震尚未傳出死傷消息。

#Turkey’s Eastern #Bingöl province is hit by a second earthquake (5.5-magnitude) after a 5.7-magnitude quake struck yesterday evening, killing one and injuring 18. https://t.co/hGFM5QzBd4